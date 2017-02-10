Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Cinsel istismar davasında sanığa 16 yıl 8 ay hapis

Cinsel istismar davasında sanığa 16 yıl 8 ay hapis

Zonguldak’ta “zincirleme olarak çocuğun cinsel istismarı” suçlamasıyla yargılanan sanık, 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Cinsel istismar davasında sanığa 16 yıl 8 ay hapis

10 Şubat 2017 20:45

İddiaya göre şu an 17 yaşında olan N.B., geçen yıl Ekim ayında jandarmaya giderek 2 yıl boyunca arkadaşlık yaptığı ve sonrasında ayrıldığı Gökhan A.’nın (28) kendisiyle cinsel ilişkiye girdiğini öne sürerek şikayette bulundu. Gökhan A., olayın ilk suç tarihinin 2014 yılının Haziran ayında olması ve N.B.'nin o dönem 15 yaşından küçük olması sebebiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. “Zincirleme olarak çocuğun cinsel istismarı” ve “kişi hürriyetini yoksun kılma” suçlamalarıyla yargılanan Gökhan A., Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya cezaevinden SEGBİS yöntemi ile katıldı. 17 yaşındaki mağdur N.B. ise duruşmaya katılmadı. 

Gökhan A., avukatı aracılığıyla Whatsapp mesajlaşmalarını ve N.B. ile çekilen samimi fotoğraflarını mahkemeye delil olarak sundu. N.B. ile yemin ederek birbirlerine söz verdiklerini söyleyen sanık, “Evlenecektik. Söz vermiştik birbirimize. Rızasıyla oldu. Sonra ayrılmak istedi. Kızgınlıkla kendisine tokat atmıştım. O da bu yüzden şikayetçi olmuş” dedi. 

Son sözü sorulan tutuklu sanık, “Ben hatta arkadaşlarıma imam bulmalarını söylemiştim. İmam nikahı kıyıp sonra ilişkiye girdik. Tahliye edilmemi talep ediyorum” diye konuştu.

Mahkeme, 20 yıl hapis cezası verdiği tutuklu sanığın mahkemedeki iyi hali nedeniyle cezasında indirim yaparak cezasını 16 yıl 8 aya düşürdü. 

Onur Altındağ


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 4°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 6°C

  • Trabzon

    Trabzon 6°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!