Çıplak yatınca ölü sanıldı, sarhoş çıktı

Edinilen bilgiye göre, olay, sabah 07.30 sıralarında Seyhan ilçesi, Döşeme Mahallesi 60064. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen ve kağıt toplayarak geçimi sağlayan bir kişi gece saatlerinde sarhoş olarak sokağa geldi. Kaldığı baraka ev sıcak olduğu için sarhoş adam üstünü çıkarıp sokaktaki boş arsada uyuya kaldı.



Sabah ise hareketsiz halde uyuyan adamı gören vatandaşlar, ölmüş olabilir düşüncesiyle polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri adamın yaşadığını ve uyku halinde olduğunu tespit etti. Polis ekipleri sarhoş adamı uyandırıp boş arsadan gönderdi.



Sarhoş şahsın sık sık bu şekilde sokaklarda sızmış olarak bulunduğu ve polisten başka kimsenin kendisine sahip çıkmadığı öğrenildi.

Umutcan İşledici