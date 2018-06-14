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Çipras: 'Erdoğan’a 8 darbecinin iadesini vaat etmedim'

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, “Erdoğan’a 8 darbecinin iadesini vaat etmedim" dedi.

Çipras: Erdoğana 8 darbecinin iadesini vaat etmedim

14 Haziran 2018 10:40

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ERT devlet televizyonuna verdiği demeçte Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’a 8 darbeciyi iade etme vaadinde bulunduğunu reddetti. Çipras, “Böyle bir şeyi söylemiş olamam çünkü kuvvetler ayrılığı kavramının manasını biliyorum ve yargı kararı konusunda bir vaatte bulunamam" şeklinde konuştu. Türk cumhurbaşkanı yalan mı söylüyor?" sorusuna ise "Telefonda kendisi ne anladı bilmiyorum ama ben böyle bir vaatte bulunmadım" dedi. 

Çipras aynı zamanda "2 Yunan askerine karşı 8 Türk askerinin takası konusu gündeme geldi mi? sorusuna da "Hayır böyle bir şey istenmedi isteyemezler de" açıklamasında bulundu. Çipras, darbecilerin Yunanistan tarafından kabul edilmediğini belirtti. Yunanistan’ın darbelere karşı olduğunu belirtti ve yunan yargısının adil davranarak bu şahısların (8 darbeci) darbeye katılıp katılmadıklarını araştıracağını ümit ettiğini belirtti. 

Manol Kostidis

Etiketler: aleksis çipras

 

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