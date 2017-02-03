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Çipras'tan Türkiye'ye cevap

Malta'da düzenlenen AB Liderler Zirvesine katılan Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye ile Yunanistan arasında 8 darbeci askerin iade edilmemesiyle başlayan Kardak adası ile derinleşen kriz hakkında açıklamalarda bulundu.

Çiprastan Türkiyeye cevap

03 Şubat 2017 21:16

AB toplantılarının yapıldığı Malta'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Çipras şunları söyledi;

" Ege'de aidiyeti belli olmayan ( gri bolgeler) bölge yoktur. Varılan şey Yunanistan'ın Avrupa ve uluslararası hukuk çerçevesinde tüm sorunları çözüme kavuşturmak kararlılığıdır. Diyalog, işbirliği istiyoruz dikkat çekici hareketler değil. Yunanistan karşı taraftan ihlal edilen ulusal haklarını, uluslararası hukuk ve Avrupa hukuku içinde koruma kararlılığındadır."

Son olarak Türk Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın Ege'deki İstanköy adasında tatbikat planına tepki göstermişti. Dışişleri sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu, bu yöndeki hareketlerin uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu belirtmişti. 

Manol Kostidis

Etiketler: Çipras


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