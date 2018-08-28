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Çirkin algı operasyonu! Görüntüler yalanı ortaya çıkardı

Bazı basın yayın organlarınca yapılan haberlerde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dün yaptığı bir konuşmada 'cumartesi anneleri'ne "paçoz" dediği iddia edildi. Söz konusu konuşmanın video kaydı izlendiğinde Bakan Soylu'nun "paçoz" ifadesini cumartesi anneleri için değil, terör örgütlerine yönelik kullandığı, Bakan Soylu'ya yönelik algı operasyonu yürütüldüğü anlaşıldı.

Çirkin algı operasyonu! Görüntüler yalanı ortaya çıkardı

28 Ağustos 2018 15:35
Çirkin algı operasyonu! Görüntüler yalanı ortaya çıkardı - Tıkla İzle

İçişleri Bakanı Soylu, dün İçişleri Bakanlığı Eğitim Daire Başkanlığında düzenlenen "104. Dönem Kaymakamlık Kursu Açılış Programı"na katıldı. Burada kaymakam adaylarına hitap eden Soylu'nun gündeminde kendilerini 'cumartesi anneleri' olarak nitelendiren grubun eylemi de vardı. Söz konusu grubun 700. gösterisine izin verilmediğini anımsatan Soylu, eylemin yapıldığı yer olan Galatasaray Meydanı'nın terör örgütlerinin sözde ortak meşruiyet alanı haline getirilmesine müsaade etmeyeceklerini belirterek, "Anne, devlet, millet gibi kavramları, yıllarca bunların düşmanlığını yapmış terör örgütlerine ve onların çağrısıyla toplanan payandalarına istismar ettirmeyiz. Bu millet 100 yıl önce bunların ağababalarına bu ülkeyi teslim etmemişti, bugün onların paçoz terör örgütlerine de teslim etmez. Bunu herkes böyle bilsin" ifadelerini kullanmıştı. 

Soylu'nun terör örgütlerine yönelik bu sözleri, bazı basın yayın organlarınca çarpıtıldı. Soylu'nun kelimelerini "cımbızlayarak" kullanan basın yayın organları, Soylu'nun terör örgütleri için kullandığı "paçoz" kelimesini, sanki 'cumartesi anneleri'ne yönelik kullandığı şeklinde lanse etti. Söz konusu konuşmaya ilişkin video kayıtları izlendiğinde Soylu'ya yönelik yürütülen algı operasyonlarının gerçeği yansıtmadığı görüldü.  

Abdullah Sarica

 

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