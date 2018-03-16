Ciro endeksleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Ocak ayı ciro endeksleri istatistiklerini açıkladı. sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış ciro endeksi, 2018 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 1,9 arttı.

Sanayi sektöründe ciro yüzde 26 arttı

Takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksi, 2018 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 0,6 arttı.

İnşaat sektöründe ciro yüzde 50,3 arttı

Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi, 2018 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50,3 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 21,9 arttı.

Ticaret sektöründe ciro yüzde 21 arttı

Takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, 2018 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 0,6 azaldı.

Hizmet sektöründe ciro yüzde 26,4 arttı

Takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi, 2018 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,4 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 1,9 arttı.

