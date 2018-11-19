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Cizre'de motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü

Cizre'de motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü
Cizre'de motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü

Şırnak’ın Cizre ilçesinde motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Cizre ilçesi Yeni Çevre yolu okullar bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İdil istikametinden gelmekte olan Şahin Dalmış (19) yönetimindeki plakası belirlenemeyen motosiklet ile sürücüsünün ismi belirlenemeyen 47 AF 275 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Dalmış yaralandı. Dalmış, olay yerine çağrılan ambulansla kaldırıldığı Cizre Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 

Kamyonet sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.  

Abidin Yel 

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