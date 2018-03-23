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CK Boğaziçi Elektrik, iklim değişikliğine dikkat çekmek için ‘dünyaya bağlanacak’

CK Boğaziçi Elektrik, küresel iklim değişikliği sorununa dikkat çekmek için yapılan en büyük çevre etkinliklerinden biri olan 'Dünya Saati' uygulamasına bu yıl da destek verecek.

CK Boğaziçi Elektrik, iklim değişikliğine dikkat çekmek için dünyaya bağlanacak

23 Mart 2018 12:58

CK Boğaziçi Elektrik, küresel iklim değişikliği sorununa dikkat çekmek için yapılan en büyük çevre etkinliklerinden biri olan 'Dünya Saati' uygulamasına bu yıl da destek verecek. Bu amaçla CK Boğaziçi Elektrik, 24 Mart Cumartesi akşamı tüm dünyayla eşzamanlı olarak saat 20.30 ile 21.30 arasında 13 Müşteri Hizmetleri Merkezi (MÜHİM) ve 300’e yakın Müşteri İşlem Merkezi’nde (MİM) ışıklarını kapatacak. 

2007 yılında Avustralya’da başlayan ve Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) tarafından kısa sürede 7 kıtada 150’nin üzerinde ülkeye yayılan eylem, bu yıl 11’inci kez düzenleniyor. WWF ve diğer gönüllü organizasyonlar tarafından düzenlenen etkinlikle, iklim değişikliği için harekete geçme ihtiyacına ışık tutuluyor. Bu yılki sloganı ‘Dünyaya bağlanma saati’ olarak belirlenen Dünya Saati eylemine geçtiğimiz yıllarda; İstanbul’da Boğaziçi Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Topkapı Sarayı, Ayasofya Müzesi, Beylerbeyi Sarayı, Küçüksu Kasrı, Dolmabahçe Sarayı ve Saat Kulesi, Sultanahmet Cami ve Ortaköy Camii gibi anıtsal yapılar; İzmir Saat Kulesi, valilikler, belediyeler ve kurumlar destek vermişti.  

 

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