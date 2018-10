CNN binasında bomba alarmı

ABD'li milyarder George Soros'a hafta başında gönderilen bombanın ardından bugün ABD Gizli Servisi (CIA), eski Başkan Barack Obama'ya ve eski Demokrat Parti başkan adayı Hillary Clinton'a gönderilen patlayıcıları buldu. Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve CIA'in araştırdığı bombalı paketlerle ilgili CIA'den yapılan açıklamada, “Gizli Servis tarafından korunan kişilere gönderilen iki adet şüpheli paket bulundu” denildi.

Clinton'ın ev adresine gönderilen bomba New York Eyaleti'nin Chappaqua şehrinde ele geçirilirken, Eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın sözcüsü yaptığı açıklamada “Evlerine ulaşmadı” dedi.

Hillary Clinton ise yaptığı açıklamada, “Gizli Servisin çalışanlarına çok teşekkürler. Bizler iyiyiz” dedi.

Obama'ya gönderilen bombalı paket ise başkent Washington DC'de gizli servis tarafından bulundu. Bulunan paketin Obama'nın evine mi yoksa iş yerine mi gönderildiği açıklanmazken, paket bomba imha ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde imha edildi.

CNN'de bomba alarmı

Gün içerisinde yaşanan bomba krizi üzerine yayın yapan ABD merkezli haber kanalı CNN'de şüpheli bir paket geldiği öğrenildi. Bunun üzerine CNN'nin New York'ta bulunan binasında çalışanlar binayı boşaltmak durumunda kaldı. Bu esnada devam eden canlı yayında binanın içinden gelen alarm sesleri duyuldu. CNN sunucusu Jim Sciutto'nun, “Yangın alarmı devrede, arkadan duyuyor olabilirsiniz. Burada ne olduğunu öğreneceğiz birazdan geri geleceğiz” anonsunun ardından yayın durdu. CNN yayınına Washington stüdyolarından devam ederken New York Polis Departmanı'na bağlı bomba imha ekipleri New York Stüdyolarına girerek şüpheli paketi çıkarttı.

Paketten bomba ve beyaz toz çıktı

Polis Şefi James P. O'Neill bulunan paketin içerisinde canlı bomba ve beyaz bir toz olduğunu söyledi. O'Neill, “Bunu daha önce gördük, daha kötüsünü de gördük” diyerek suçluları adalet karşısına getireceklerini belirtti.

New York polisi yaşananlar üzerine şehirde bulunan diğer basın ve yayın organlarının çevresinde güvenliği arttırdı. CNN'e gönderilen paketin alıcısının ise eski CIA yöneticisi Brennan olduğu açıklandı.

Gazete binası boşaltıldı

Bir başka alarm da San Diego, California'da yayınlanan San Diego Union-Tribune gazetesinin ofisinde verildi. San Diego Polisi'nden Memur Billy Hernandez'den alınan bilgiye göre Senatör Kamala Harris'in ve San Diego Union-Tribune çalışanlarının bulunduğu bina boşaltıldı. Harris'in sözcüsü binanın boşaltıldığını doğrularken gelen paketin Harris'in ofisine gelmediğini açıkladı.

Önceki ABD Başsavcısı Eric Holder'a gönderilen bir paket ise adres yanlışlığı nedeni ile üzerindeki dönüş adresi olarak belirtilen ‘ Demokrat Temsilciler Meclisi Vekili Debbie Wasserman Shultz'un ofisine gitti. Obama ve Clinton'a gönderilen paketlerde de aynı adres yer alıyordu.

“Bir Amerikalıya yapılan saldırı Amerika'ya yapılmış olur”

Senatör Marco Rubio yaptığı açıklamada, “Eğer birimizi öldürmeye çalışırsanız hepimizle karşılaşırsınız” diyerek, “Demokrat, Cumhuriyetçi veya Bağımsız olması fark etmez, bir Amerikalıya yapılan saldırı Amerika'ya yapılmış olur” dedi.

Beyaz Saray'dan ABD Başkanı Donald Trump'ın konu ile ilgili akşamüstü açıklama yapacağı açıklanırken, Başkan Yardımcısı Mike Pence ise saldırıları alçakça bir hareket olarak nitelendirerek güvenlik güçlerine hızlı hareket etmelerinden dolayı teşekkür etti.

First Lady Melania Trump'ın sözcüsü ise, “Bayan Trump tüm vahşet ve tehdit içeren eylemleri kınıyor ve güvenlik güçlerini kahramanca çabaları için kutluyor” ifadelerini kullandı.

Aydın Tuna Palabıyıkoğlu