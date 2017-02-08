Ardahan'ın Çıldır ilçesinde Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu (TGSDF) ile Ardahan'daki kurumların desteğiyle düzenlenen 4’üncü Uluslararası Çıldır Kristal Göl Kış Şöleni geçtiğimiz Cumartesi günü renkli görüntülere sahne oldu. Şölende atlı kızak yarışları, rahvan at yarışları, atlı okçuluk yarışı, buz pateni gösterisi ve çeşitli etkinlikler düzenlendi. Yüzeyi tamamen buz tutan Çıldır Gölü üzerinde düzenlenen festivale Çıldır ve çevre illerden gelen vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

"CNN, Çıldır'ı paylaştı"

Dünyaca ünlü haber kanalı CNN International da Çıldır Gölü'nde çekilmiş bir fotoğrafı 3 milyona yakın takipçisi olan sosyal medya hesabından paylaşarak büyük bir sürprize imza attı. Fotoğraf çok sayıda beğeni alırken, birçok sosyal medya kullanıcısı yaptıkları yorumlarla Çıldır'ın neresi olduğunu sordu.

Ahmet Akbuğa



