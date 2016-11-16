CNN Türk ekranlarında CHP'li Aykut Erdoğdu ile AK Partili Ayhan Oğan arasında 'İsrail' tartışması çıktı.

Tartışma esnasında 'şerefsiz' polemiği uzayınca sinirler gerildi. CHP'li Aykut Erdoğdu ile AK Parti'li Ayhan Oğan birbirinin üzerine yürüdü bardaklar kırıldı.

BURUN BURUNA KAVGANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Ahmet Hakan araya girse de canlı yayın esnasında Erdoğdu ile Oğan burun buruna kavganın eşiğinden döndüler. Program 10 dakikalık reklam arasından sonra gergin bir şekilde devam etti (Rıdvan Turşak)

RIDVAN TURŞAK