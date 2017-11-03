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Çoban köpeğinin otomobilde seyahat keyfi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, seyir halinde bulunan otomobilin arka koltuğunda seyahat eden çoban köpeği, görenlere tebessüm ettirdi.

Çoban köpeğinin otomobilde seyahat keyfi

03 Kasım 2017 10:50
Çoban köpeğinin otomobilde seyahat keyfi - Tıkla İzle

Siverek-Kahta karayolunda seyir halindeki sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobilin arka koltuklarında seyahat eden Kangal cinsi çoban köpeğinin seyahatini gören diğer sürücüler o anları kaydetti. İri cüsseleriyle bilinen Kangal çoban köpeği üç kişinin oturduğu arka koltukları kaplarken, seyahat sırasında çevreyi izliyor. Halinden bir hayli memnun görünen köpeği ilk gören seyir halindeki diğer sürücüler önce şaşırdı ardından o anları kayıt altına aldı.

Muğla'da bir sürücünün köpeği otomobilin arkasına bağlayıp sürüklemesi tepkilere neden olurken, Şanlıurfa'daki sürücünün köpeği otomobile koyması takdir topladı.

Bir süre sonra otomobil gözden kaybolurken, köpeğin nereye götürüldüğü ise öğrenilemedi. 

Cuma Sarı

Etiketler: çoban köpeği, şanlıurfa

 

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