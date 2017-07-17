Coca-Cola Türkiye'de üst düzey atama

Coca-Cola Şirketi’nde 2004 yılından itibaren çeşitli sorumluluklar üstlenen, son olarak Coca-Cola’nın İtalya ve Arnavutluk’tan sorumlu Genel Müdürü olarak görev yapan Evguenia Stoichkova, Coca-Cola Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Bölge Başkanı olarak atandı. 23 yıllık profesyonel iş deneyimi bulunan ve Coca-Cola bünyesinde pazarlama ve operasyon alanlarında çeşitli görevler üstlenen Evguenia Stoichkova’nın, hem gelişmekte olan hem de gelişmiş pazarları kapsayan geniş bir coğrafyada tecrübesi bulunuyor.

2012'den itibaren Coca-Cola Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Bölge Başkanlığı görevini yürütmekte olan Galya Frayman Molinas, kısa bir süre önce Global Stratejiden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak atanmıştı. Kariyerine ABD, Atlanta’da bulunan genel merkezde devam edeceği açıklanan Molinas yeni atandığı görevinde, Coca-Cola şirketinin global büyüme stratejisi için kritik alanların belirlenmesi konularına liderlik edecek.

Evguenia Stoichkova kimdir?

1992 yılında Sofya Maden ve Jeoloji Mühendisliği Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra, aynı üniversitede Mineraloji alanında yüksek lisans programını da tamamlayan Evguenia Stoichkova, 1994 yılında, Fransa devleti tarafından yürütülen Kopernik programı kapsamında ekonomi lisansüstü eğitimini tamamladı. Stoichkova, 2004 yılında Bulgaristan Ülke Müdürü olarak başladığı Coca-Cola Şirketi’ndeki kariyerine, pazarlama ve operasyon alanlarında farklı yöneticilik pozisyonlarında devam etti.

