Ordu’nun Gülyalı ilçesinde sevgilisi olduğu öne sürülen kadının önceki eşinden olan 2.5 yaşındaki oğlu Ç.B.A.’yı restoranda darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan şüpheli Ş.U. ifadesinde B.A.’dan ayrılmak istemesine rağmen tehdit edilerek kendisinden para istendiğini, bu sebeple yaşanan gerginlik sebebiyle çocuğu hırpaladığını savundu.

Ş.U.'nun mahkemede verdiği ifadede, “B.A. ile internetten tanıştım. 2 ay kadar görüştük. Karakter yapısını anladıktan sonra ayrılmak istedim. Ancak benden para istedi. Bu parayı vermemem durumunda aileme ve tanıdıklarıma ilişkimizi anlatmakla tehdit etti. Çocuğun annesi ile yaşadığımız bu diyalog nedeniyle çocuğu dövdüğüm doğrudur. Video görüntüsündeki olay haricinde çocuğa kesinlikle şiddet uygulamadım. Bu hususta iddiaları kabul etmiyorum. Çocukla zaman zaman güzel vakit geçirdik. Onu gezdirdim. Bununla ilgili fotoğraflar mevcuttur. Benim de 2 çocuğum var. Olmaması gereken bir olay nedeniyle pişmanım” dediği öğrenildi.

"Müvekkilime şantaj yapılmıştır"

Ş.U.’nın avukatı tarafından Ordu Cumhuriyet Savcılığına yapılan suç duyurusunda ise bu konulara değinilerek şu savunmada bulunuldu:

“Müvekkilim bayanın karakter yapısını anlayınca ayrılmaya karar vermiştir. Bu durum üzerine bayan gerek mesaj göndermek gerek telefon açmak gerekse kendisini mafya olarak tanıtan kişileri aratmak suretiyle ondan para istemiştir. Bu durum karşısında müvekkilim ilişkisini bir süre daha devam ettirmek zorunda kalmıştır. Bu gerginlik içerisinde istemeden de olsa çocuğunu darp etmiştir. Müvekkil ile müşteki arasındaki yazışmaları, müştekinin kişiliğini ve yaklaşımını ortaya koymak açısından ibraz ediyoruz. Müvekkilim, kendisini mafya olarak tanıtan kişilerin telefonundan sürekli çocuğun annesi tarafından arattırılarak para istenmektedir. Çocuğun dövülmesini şantaj olarak kullanmaktadır. Bu olaydan dolayı da şikayetçiyiz.”

Bu arada darp edilen çocuğun annesi B.A. ise tüm ısrarlara rağmen açıklama yapmaktan kaçındı.

Metin Akyürek



