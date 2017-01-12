İşte çocuklarda baş dönmesinin nedenleri ve tedavisi:

Anemi (Kansızlık)

Tıbbi adı Anemi olan Kansızlık, demir, kırmızı kan hücreleri, hemoglobin, oksijen ve vitaminler gibi bir kişinin kanında olması gerekli besin maddelerinin eksikliğine verilen isimdir. Çocuğun kanında bu maddelerden yeterli miktarda bulunmazsa çocukta kansızlık meydana gelir. Kırmızı kan hücrelerinin görevi, vücuttaki dokulara oksijen taşımaktır. Vücutta yetersiz kırmızı kan hücresi demek, organların oksijen ihtiyacının karşılanamaması anlamına gelir. Anemi sonucunda organlar işlevlerini yerine getirmekte zorlanır ve baş dönmesi, baş ağrısı, halsizlik ve soluk cilt gibi belirtiler ortaya çıkar.

İlaçların yan etkileri

Çocuğunuzun kullandığı ilaçları gözden geçirin. Antibiyotikler dahil bazı ilaçlar da yan etki olarak baş dönmesi yapabilmektedir.

Kan şekerinin düşmesi

Hipoglisemi yani kan şekerinin düşmesi, çocuklarda baş dönmesinin en sık karşılaşılan nedenlerindendir. Özellikle iştahsız, öğün atlayan, yemek yemeyen çocuklarda her an kan şekeri düşüklüğüne bağlı olarak baş dönmesi meydana gelebilmektedir.

Kulak iltihabı (Kulak enfeksiyonu)

Çocuklardaki baş dönmesinin nedenlerinden biri de, çocukta meydana gelen kulak enfeksiyonudur. Bu duruma genellikle labyrinthitis adı verilen bir hastalık neden olur. Labyrinthitis, iç kulağı ve dolayısıyla bireyin dengesini olumsuz etkileyen viral bir sağlık sorunudur. Denge sorunu yaşayan çocukta da baş dönmesi ortaya çıkar.

Kafa yaralanması

Çocuklarda baş bölgesinde meydana gelen yaralanmalar, iç kanama ve kan pıhtılaşmasına neden olup, bunun sonucu olarak baş dönmesi ile karşılaşılabilmektedir. Kafaya alınan darbe genellikle çocuk ayakta durduğunda baş dönmesi olarak belirti verir.

Migren

Çocuklarda da görülebilen migren hastalığı, baş dönmesi şeklinde belirti verebilmektedir.

Anksiyete (Kaygı) bozuklukları

Anksiyete; nedeni bilinmeyen, içten gelen, belirsiz, korku, kaygı, sıkıntı, kötü bir şey olacakmış endişesi ile yaşanan bir bunaltı duygusudur. Panik atak hastalığında olduğu gibi çocuklarda baş dönmesine neden olabilen, bazı anksiyete bozuklukları vardır. Kaygı bozukluğunun tedavisi Çocuk Nöroloji doktoru tarafından yapılır.

Meniere Hastalığı

Meniere hastalığı, kulağı etkileyen bir hastalıktır ve iç kulakta sıvı birikimine neden olur. Ve bu hastalık ani bir baş dönmesi olarak belirti verir. Bu baş dönmesi birkaç saat bile sürebilir.

Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo (BPPV) (İyi Huylu Pozisyonel Baş Dönmesi)

Çocuklarda yatağa yatarken, yataktan kalkarken, ayakkabılarını giymek için eğildiklerinde veya raftan bir şey almak için başlarını kaldırdıklarında kısaca baş hareketleriyle ortaya çıkan vertigo olarak tanımlanır ve çocuktaki baş dönmesinin en sık karşılaşılan nedenlerindendir.

Aşırı sıcak ortam ve Dehidrasyon (Vücudun susuz kalması)

Çocuğunuzun vücudu susuz kalırsa veya aşırı ısınırsa, her an çocukta baş dönmesi ile karşılaşabilirsiniz. Özellikle yaz aylarında çocuklarda güneşe çok maruz kalmamaya dikkat etmeli ve yeterli miktarda su içmelidir.

Çocuklarda baş dönmesinin diğer nedenleri

İlgi çekme, sevgi görme isteği

Ortostatik hipotansiyon (Otururken veya yatarkenki pozisyondan sonra ayağa kalktığınızda oluşan kan basıncı düşmesidir)

Nörolojik rahatsızlıklar

Beyin tümörü

Orta kulak hastalıkları

Alerji

Stres

Santral beyin kaynaklı veya iç kulak kaynaklı hastalıklar

Çocuklarda baş dönmesi nasıl geçer?

Çocuğunuzda sık sık baş dönmesi sorunu yaşıyorsanız onu en kısa sürede bulunduğunuz şehirdeki Üniversite hastanesinin Tıp fakültesi Çocuk Nöroloji bölümüne götürmelisiniz. Doktor sizden EEG ve MR testi isteyecektir.

Kaynak: http://www.mavikadin.com