Çocuğunun gözünün önünde eşini öldürüp intihar etti

Olay, Konya’nın Cihanbeyli ilçesi Köprübaşı Mahallesi İnönü Bulvarında bulunan apartmanın birinci katında meydana geldi. İddiaya göre, ilçede cinnet getiren trafik tescilde görevli polis memuru Serkan Çevik, sağlık ocağında hemşire olduğu öğrenilen eşi Elif Çevik'i (27) küçük kız çocuğunun yanında beylik tabancasıyla öldürdükten sonra intihar etti. Bunun üzerine iki gündür kızına ulaşamayan ve ilçede camide imam olduğu öğrenilen Elif Çevik'in babası Mustafa Ö. çilingirle eve gitti. Çilingir eşliğinde eve giren ve kızıyla damadını cansız şekilde gören Mustafa Ö. anne babasının cesediyle aynı evde bekleyen küçük torununu dışarı çıkararak polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kızı ve damadını ölü olarak evde bulan Mustafa Ö, torunu kucağına alarak olayın yaşandığı evin önünde oturup gözyaşı döktü. Polisin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

Cemal Hatipoğlu



