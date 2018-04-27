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Çocuk doktoruna silahlı saldırı

Ataşehir’de bulunan bir cerrahi tıp merkezinin otoparkına aracını park eden çocuk doktoruna kimliği belirsiz kişi ya da kişiler motosikletle gelip ateş açtı. Yaralanan doktor tıp merkezinde yapılan ilk müdahale sonrası Çapa Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çocuk doktoruna silahlı saldırı

27 Nisan 2018 19:36
Çocuk doktoruna silahlı saldırı - Tıkla İzle

Olay, saat 19.00 sıralarında Ataşehir Ferhat Paşa Mahallesinde bulunan Özel Meditime Cerrahi Tıp Merkezi otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 SC 2444 plakalı otomobiliyle hastaneye gelen Rüstem Üçel isimli çocuk doktoru, motosikletle gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Silahlı saldırı sonucu yaralanan çocuk doktoru yere yığılırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Tıp Merkezinde bulunan doktorlar yaralı meslektaşlarına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yapılan müdahale sonrası yaralı doktor ambulansla İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek çevrede önlem aldı. Vatandaşların uzaklaştırılmasıyla birlikte ekipler kurşunların isabet ettiği doktorun otomobil üzerinde inceleme yaptı. Çok sayıda kovana rastlayan ekipler, kaçan şüpheli kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.  

Metin Başar

 

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