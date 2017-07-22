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Çocuk gelin, 18 yaşındaki kocasını vurarak kayıplara karıştı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 4 ay önce evlendiği eşi 16 yaşındaki T.E. tarafından silahla vurulduğu iddia edilen 18 yaşındaki O.K, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Çocuk gelin, 18 yaşındaki kocasını vurarak kayıplara karıştı

22 Temmuz 2017 17:21

Olay, akşam saatlerinde Afşin ilçesine bağlı Afetevler Mahallesi Alparslan Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, yaklaşık 4 ay önce dini nikahla evlenen 16 yaşındaki T.E. ile O.K. şiddetli geçimsizlik yüzünden ayrılma kararı aldı. Olay günü çift, akşam saatlerinde konuşmak için tekrar bir araya geldi ancak aralarındaki tartışma kavgaya dönüştü. İddiaya göre T.E. silahla O.K.'yı vurarak olay yerinden uzaklaştı. 112 ekiplerince ağır yaralı halde Afşin Devlet Hastanesine kaldırılan O.K., hayatını kaybetti. Gencin cansız bedeni, savcılık incelemesi için morga konuldu.

Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili olarak geniş kapsamlı çalışma başlattı. 


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