Anaokulunda 4 ayrı yabancı dil eğitimi verilirken, çocukların yoga yapması ve dans dersi alması dikkat çekiyor.

İş dünyasının duyarlı ve renkli iş kadını Aydan Gömügen Tuncay, Çocuk Üniversitesi hayalini gerçekleştirmek için kolları sıvadı. Üniversitenin altyapısını Ataşehir’de kurduğu anaokulu ile hayata geçirdiğini ifade eden Gömügen Tuncay, "Eğlenceli bir üniversite olacak. Çocuklar orada bir şeyleri öğrenip diploma alınca aslında kendini manevi olarak tatmin edecek" dedi.

Kurduğu anaokulu ile ilgili bilgi veren Kare Anaokulu Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Aydan Gömügen Tuncay, “7 yıllık bir okulumuz var. Yabancı dile çok önem veren bir okuluz biz. Okulumuzda 4 tane yabancı dil uyguluyoruz. Bu çocuklara bıkkınlık verir diye düşünülür ama öyle bir şey olmuyor. Çocuklar severek dilleri öğreniyorlar. Herkes İngilizce öğretiyor ama benim okulumda Fransızca, İngilizce, İtalyanca ve İspanyolca öğretiliyor. Çocuklara çok uzun cümleler kuracak şekilde öğretmiyoruz ama kelimelerle kendini ifade edebileceği seviyeye getiriyoruz” şeklinde konuştu.

Anaokulunda çocuklara yoga eğitimi

Diğer anaokullarından farklı bir yapı ile eğitim verdiklerini vurgulayan Aydan Gömügen Tuncay, “Yoga eğitimi anaokullarında pek yapılmaz. Ben kendim yoga yapıyordum. Daha sonraları bunu çocuklara niye uygulamayayım, kafalarındaki düşünceleri atsınlar, daha rahat bir şekilde hayata devam etsinler diye yogaya başlattım çocukları. Onun akabinde de salsa eğitimi verdim. Yine dansı çok sevdiğim için salsa ve tango yaptığım için çocuklara yine salsa eğitimi vermeye başladım. Şuanda okullarda pek yapılan bir uygulama değildir bu. Ama ben çok yararını gördüm çocuklarda bunun” diye konuştu.

“Eğlenceli bir üniversite olacak”

Çocuk Üniversitesi için altyapının anaokullarında hazır olduğunu vurgulayan Gömügen Tuncay, “Şimdi biz çocukların altyapısına bakıyoruz. İlk önce çocuklarda neye göre, neden zevk alıyorlar, onları tespit ediyoruz. Bunun için pedagog ve psikologlarımız devreye giriyor. Çocuk ilk okula geldiğinde onlara resimler yaptırıyoruz. Ne istiyoruz, hayatında ne olmak istersin diye. Çocuk zaten onları bize veriyor. Daha sonra yeteneklerini keşfediyoruz. O yetenekler üzerinde gidiyoruz. Şöyle söyleyeyim. Mesleki eğitim nasıl verilirse ortaokul, lise döneminde biz, çocuklara anaokulunda keşfedip bunun üstünden gitmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Çocuk Üniversitesi projesinin kendisi için önemli bir proje olduğuna dikkat çeken Gömügen Tuncay, “Çocuk üniversitesi ilk benim projemdi. Allah nasip ederse bunu hayata geçirmeye çalışıyorum. Çocuklara anaokuldan sonra direkt üniversiteye gidecek bir yapı hazırlıyorum. Yani biraz önce de ifade ettiğim gibi çocukların yetenekleri doğrultusunda, nereye gidiyorsa çocuk, tiyatro mu, matematik zeka mı, yoksa sosyal alanda mı uzmanlaşacak, onu keşfedip, çocuklara anaokulundan sonra kendi hayatlarında bir üniversite bitirdim olgusu ile küçük bir üniversite, çocuk üniversitesi kurmayı istiyorum. Ve oraya doğru yönlendirmeye çalışıyorum. Bizim okulumuzda altyapısını yaptım. Şimdi kaldı üniversiteyi kurmak. Eğlenceli bir üniversite olacak. Çocuklar orada bir şeyleri öğrenip diploma alınca aslına kendini manevi olarak tatmin edecek. Hem veliler hem de çocuklar bundan haz alacak” şeklinde konuştu.

Çocukların yoga eğitimi alması ile ilgili konuşan Psikolog Simay Aybar ise, “Akademik olarak burada çalışmamızı sürdürüyoruz. Bunun dışında dans dersimiz oluyor, yoga dersimiz oluyor. Bu da çocukların gün içerisinde rahatlamasını, hayal kurmasını sağlıyor. Bu nedenle yoga dersini yapıyoruz okulumuzda. Çocuklarda bundan gayet keyif alıyorlar” dedi.

Çocukların yoga eğitiminde ise büyük keyif aldıkları görüldü.

Metin Başar - Mustafa Esen

İSTANBUL