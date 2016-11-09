Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Eğitim
  •  » Çocuk Üniversitesi anaokulunda hayat buluyor

Çocuk Üniversitesi anaokulunda hayat buluyor

Çocuk Üniversitesi projesini hayata geçirmek için çalışmalarını sürdüren iş kadını ve eğitimci Aydan Gömügen Tuncay, üniversitenin altyapısını Ataşehir’de kurduğu anaokulu ile gerçekleştirdi.

Çocuk Üniversitesi anaokulunda hayat buluyor

09 Kasım 2016 10:47
Çocuk Üniversitesi anaokulunda hayat buluyor - Tıkla İzle

Anaokulunda 4 ayrı yabancı dil eğitimi verilirken, çocukların yoga yapması ve dans dersi alması dikkat çekiyor. 

İş dünyasının duyarlı ve renkli iş kadını Aydan Gömügen Tuncay, Çocuk Üniversitesi hayalini gerçekleştirmek için kolları sıvadı. Üniversitenin altyapısını Ataşehir’de kurduğu anaokulu ile hayata geçirdiğini ifade eden Gömügen Tuncay, "Eğlenceli bir üniversite olacak. Çocuklar orada bir şeyleri öğrenip diploma alınca aslında kendini manevi olarak tatmin edecek" dedi.

Kurduğu anaokulu ile ilgili bilgi veren Kare Anaokulu Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Aydan Gömügen Tuncay, “7 yıllık bir okulumuz var. Yabancı dile çok önem veren bir okuluz biz. Okulumuzda 4 tane yabancı dil uyguluyoruz. Bu çocuklara bıkkınlık verir diye düşünülür ama öyle bir şey olmuyor. Çocuklar severek dilleri öğreniyorlar. Herkes İngilizce öğretiyor ama benim okulumda Fransızca, İngilizce, İtalyanca ve İspanyolca öğretiliyor. Çocuklara çok uzun cümleler kuracak şekilde öğretmiyoruz ama kelimelerle kendini ifade edebileceği seviyeye getiriyoruz” şeklinde konuştu.

Anaokulunda çocuklara yoga eğitimi

Diğer anaokullarından farklı bir yapı ile eğitim verdiklerini vurgulayan Aydan Gömügen Tuncay, “Yoga eğitimi anaokullarında pek yapılmaz. Ben kendim yoga yapıyordum. Daha sonraları bunu çocuklara niye uygulamayayım, kafalarındaki düşünceleri atsınlar, daha rahat bir şekilde hayata devam etsinler diye yogaya başlattım çocukları. Onun akabinde de salsa eğitimi verdim. Yine dansı çok sevdiğim için salsa ve tango yaptığım için çocuklara yine salsa eğitimi vermeye başladım. Şuanda okullarda pek yapılan bir uygulama değildir bu. Ama ben çok yararını gördüm çocuklarda bunun” diye konuştu.

“Eğlenceli bir üniversite olacak”

Çocuk Üniversitesi için altyapının anaokullarında hazır olduğunu vurgulayan Gömügen Tuncay, “Şimdi biz çocukların altyapısına bakıyoruz. İlk önce çocuklarda neye göre, neden zevk alıyorlar, onları tespit ediyoruz. Bunun için pedagog ve psikologlarımız devreye giriyor. Çocuk ilk okula geldiğinde onlara resimler yaptırıyoruz. Ne istiyoruz, hayatında ne olmak istersin diye. Çocuk zaten onları bize veriyor. Daha sonra yeteneklerini keşfediyoruz. O yetenekler üzerinde gidiyoruz. Şöyle söyleyeyim. Mesleki eğitim nasıl verilirse ortaokul, lise döneminde biz, çocuklara anaokulunda keşfedip bunun üstünden gitmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Çocuk Üniversitesi projesinin kendisi için önemli bir proje olduğuna dikkat çeken Gömügen Tuncay, “Çocuk üniversitesi ilk benim projemdi. Allah nasip ederse bunu hayata geçirmeye çalışıyorum. Çocuklara anaokuldan sonra direkt üniversiteye gidecek bir yapı hazırlıyorum. Yani biraz önce de ifade ettiğim gibi çocukların yetenekleri doğrultusunda, nereye gidiyorsa çocuk, tiyatro mu, matematik zeka mı, yoksa sosyal alanda mı uzmanlaşacak, onu keşfedip, çocuklara anaokulundan sonra kendi hayatlarında bir üniversite bitirdim olgusu ile küçük bir üniversite, çocuk üniversitesi kurmayı istiyorum. Ve oraya doğru yönlendirmeye çalışıyorum. Bizim okulumuzda altyapısını yaptım. Şimdi kaldı üniversiteyi kurmak. Eğlenceli bir üniversite olacak. Çocuklar orada bir şeyleri öğrenip diploma alınca aslına kendini manevi olarak tatmin edecek. Hem veliler hem de çocuklar bundan haz alacak” şeklinde konuştu.
Çocukların yoga eğitimi alması ile ilgili konuşan Psikolog Simay Aybar ise, “Akademik olarak burada çalışmamızı sürdürüyoruz. Bunun dışında dans dersimiz oluyor, yoga dersimiz oluyor. Bu da çocukların gün içerisinde rahatlamasını, hayal kurmasını sağlıyor. Bu nedenle yoga dersini yapıyoruz okulumuzda. Çocuklarda bundan gayet keyif alıyorlar” dedi.
Çocukların yoga eğitiminde ise büyük keyif aldıkları görüldü. 

Metin Başar - Mustafa Esen
İSTANBUL 

Etiketler: Aydan Gömügen Tuncay


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EĞİTİM VİDEO GALERİ
EĞİTİM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 24°C

  • Ankara

    Ankara 24°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 29°C

  • Trabzon

    Trabzon 29°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!