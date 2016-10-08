KTÜ Tıp Fakültesi Anestijoloyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şükran Geze tarafından projelendirilen, yönetmenliğini Mehmet Şenocak'ın yaptığı “Şüko Ameliyat Oluyor” isimli 3D animasyon filmi ile ameliyat olacak çocukların ameliyat korkularını yenmeleri amaçlanıyor.

Projenin mimarı KTÜ Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şükran Geze, bu proje sayesinde çocukların ameliyat korkusunu yeneceğini belirterek bir hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Hazırladıkları çizgi filmi izleyen çocukların ameliyat korkusunu yeneceğini belirten Dr. Geze, “İnsanlar bilinmeyenden korkuyor. Çocuklara anlatıldığında, size güvendiğinde her şeyi daha kolay kabul edebildiklerini gözlemledim. Aslında kendi pratiğimde yapmaya çalıştığım şeylerden biriydi bu. Bu benim hayalimdi. Ameliyata girecek çocuklar ameliyata girmeden bu filmi izlesinler. Bu filmi izledikten sonra korkuları bir nebze olsun azalıyor. Bazen çocuklar değil ebeveynler daha çok korkuyor. Ebeveynler de bu filmi izledikten sonra memnun kaldılar. 6-7 yaş üzerinde okuma yazma bilen çocuklar bu filmi izlerken çok keyifli vakit geçirecekler. Çünkü bu filmde kendilerine ait şarkı ve klip var. Bu film 10 dakika süren üç boyutlu çizgi filmi formatında. Ameliyata girecek çocuklar bunun o kadar da korkulacak bir şey olmadığını, geçici bir süreç olduğunu bu süreci de doktorlarla karşılıklı sevgi ve güven bağıyla kolayca atlatabileceklerini görüyorlar. Bu projeye destek verenlere çok teşekkür ediyorum” dedi.

Projeye kendi ismini verdi

Çizgi film kahramanına kendi ismi olan Şükran isminin kısaltması olan "Şüko" ismini verdiğini belirten Dr. Geze, “Şüko aslında ismim olan Şükran’ın kısaltması. Çok yakınlarım bana Şüko diye hitap ediyor. Şüko’yu çocuklar çok çabuk benimsiyor. Hemen 'Şüko, Şüko' diye slogan atabiliyorlar. Bunu fark edince de bize de bir karakter Şüko sevimli geldi. Öyle başlamıştık sonra da değiştirmedik” diye konuştu.

"Dünyada böyle bir projenin örneği yok"

Dünyada bu projenin bir örneğinin daha olmadığını kaydeden Dr. Şükran Geze, “Bu filmi üniversite bünyesinde temel bilimsel projeler kapsamında yaptırdık. Detaylı bir araştırma yaptım. Böyle animasyon bir çizgi filmi başka konularla ilgili rastladım ancak anestezi ile ilgili rastlamadım. Bu ilk gibi görünüyor, umarım ilk olur ve sonrasında da devam eder. Bu filmi üniversite projeleri tanıtımı kapsamında yaklaşık 200 kişilik salonda gösterime sunduk. Aileler çocuklarıyla birlikte geldiler. Çocuklar keyifli pür dikkat izlediler. Çocuklarda iğneden o kadar korkulacak bir şey yokmuş olgusu oluştu. Çok güzel tepkiler oldu. Hatta benim beklediğimin ötesinde oldu. Bu proje benim hedefim bir hayaldi, hayalimi gerçekleştirmiş oldum. Böylece çizgi filmini sağlık sektörünü bir araya getirmiş olduk. Çocuklara kendi dillerinde bir şey anlatmak çok önemli. Umarım Türkiye’deki hatta dünyadaki pek çok çocuk bunu izler, bundan faydalanır. En büyük amacım çok fazla çocuğa ve aileye ulaşmak” ifadelerini kullandı.

Hasta çocuklar ve aileleri şimdi daha rahat

Projeyi olumlu karşılayan hasta annelerinden Leyla Meral ise “Bu proje sayesinde aileler ve çocuklar rahatlıyor. Stres atıyor hastane ortamından uzaklaşıyor. Çok faydalı” derken, burun ameliyatına girecek olan 8 yaşındaki Ahmet Halim Sezgin de 'Şüko’yu izledikten sonra korkularının azaldığını belirterek “Filmi izlemeden önce korkum vardı. Ancak filmi izledikten sonra korkularım gitti. Filmin sonucu güzel bitiyor. Benim gibi ameliyata gireceklere mutlaka bu filmi izlemelerini tavsiye ediyorum” dedi.

Baba Erdal Sezgin de bu film sayesinde çocuğunun ameliyat korkusunu yeneceğini ifade ederek “Oğlum bu filmi izlemeden önce bana gitmesek olmaz mı ameliyatı erteleyelim demişti. Bu filmi izledikten sonra korkuları gitti” diye konuştu.

Bekir Koca-Gökmen Şahin