Çocuklar artık hastaneden korkmuyor

Çocuk Hastalıkları Servisine gelen hastaların psikolojik ve ruhsal açıdan kendilerini iyi hissetmesi için Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Abdulkadir Dost’un talimatıyla boyama çalışması yapıldı. Otelcilik Hizmetleri Sorumlusu Fatma Uysal tarafından yürütülen çalışmada Resim Öğretmeni Derviş Karabulut ve ekibi tarafından servisin koridor duvarları ve hasta odaları çizgi film karakterleri ve çocukların hayal dünyasına hitap eden figürlerle boyandı.



Hasta yakınları ve çocuklar çizgi film karakterlerinin çizilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Otelcilik Hizmetleri Sorumlusu Fatma Uysal, farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.



Konuyla ilgili açıklamada bulunan Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Abdulkadir Dost, “Biz Sağlık Bakanlığımızın Sağlıkta Dönüşümün ikinci fazında bize gösterdiği hedefler doğrultusunda hastanemizde hastalarımızın memnuniyetini arttırmak amacıyla otelcilik hizmet anlayışımızı sürekli üst seviyeye çıkartmayı hedeflemiştik. Bu bağlamda çocuk servisimizde çocuklarımızın hoşlanacağı rengarenk bir servis oluşturmak istedik. Yaklaşık bir hafta önce başlatmış olduğumuz resimlendirme çalışması ile servisimiz renklendi. Çocuklarımızın sevdiği çizgi film karakterlerinin hasta odası duvarlarına ve koridorlara çizilmesiyle, hastanemizde tedavi olmak için yatan çocuklarımızın ağrı ve acılarının bir nebze bile olsa, en aza indirilmesini hedefledik. Resimlendirme çalışmalarına hastane çalışanlarımızın da katılması ile etkinlik daha renkli hale geldi. Çocuk hastalarımız ve ailelerinden çok olumlu tepkiler alıyoruz. Görüyorum ki çocuklarımız taburcu olduktan sonra anneleriyle fotoğraf çekiniyor. Bu da bizleri çok mutlu etti. Bu projede çalışan emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadeleri kullandı.

Hüseyin Türkoğlu