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'Çocuklar Duymasın' herkesi şaşırttı!

Ekrenlara geri dönen 'Çocuklar Duymasın'ın ilk bölümü, tekrarıyla birlikte reyting yarışında zirvede yer aldı. TV eleştirmeni Mesut Yar, 'hesap edemedim' dediği reyting başarısının ardından "Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın başrolde yer aldığı dizinin, 2017 yazını açık ara önde kapatacağı" yorumunda bulundu.

Çocuklar Duymasın herkesi şaşırttı!

25 Temmuz 2017 14:56

Posta Gazetesi'nden Mesut Yar'ın, "Üçüncü Sürümü ile Zirvede" başlıklı yazısı şöyle:

"Çocuklar Duymasın üçüncü sürümüyle yine zirvede yer aldı. Başından beri ilginç bir girişim olarak görüyordum. Kimi bitpazanna nur yağma olarak niteliyordu. Ben o kadar acımasız değildim ama bu denli bir özlemi de hesap edemedim...

Dizi Kanal D'de yayınlanan ilk bölümüyle tüm izleyici gruplarında tekrarıyla birlikte ilk iki sıraya oturdu. Yani iyi iş yaptı...

Benim gibi merak duygusu ağır basanlar, bir parça nostalji yapmak isteyenler, izleyecek bir şey bulamayanlar ve ilk kez izleyenlerle sosyal medyada da zirveyi kapan dizinin durumu bellidir.
Bu yazı açık ara önde kapar. Kış içinse, durduk yerde kahinlik yapmayalım!

Altı maddede Çocuklar Duymasın

'Haluk' o meşhur 'Taş Fırın Erkeği' imajını bir kenara koyup bir parça da siyasallaşarak 'milliyetçi muhafazakar' kimliğiyle öne çıkarıldı, bu bir!

'Meltem' ve diğer karakterlerde müthiş bir değişim yoktu, ama Vatan Şaşmaz zamanı 10 küsur yıl öncesinde dondurmuştu, bu iki!

Gözler en çok 'Havuç' karakterini aradı ama diziye yeni giren iki karakter dikkat çekti. Kemal Kuruçay'ın canlandırdığı 'Bilinçli Osman' ve Suzan Kardeş in hayat verdiği 'Çaycı Hüseyin'in annesi 'Kadriye' rolü bir parça havada kaldı, bu üç!

Birol Güven her daim iç içe olduğu sosyal medya ve eğitim sistemine sağlam giydirmelerde bulunarak gözle görülür bir hiza çalışması yaptı, bu dört!

Dekor değişmeli

Dizinin isminin hakkını verecek bir çocuk karakter ortalıkta yoktu ama karakterlerin çoğu 'kuşak farkından dolayı yanan devreleri' yüzünden çocuklaşmıştı zaten, bu beş!

Dekor sıcak bir sit com için çok soğuk kalmıştı. Acil bir renk çalışmasına ve bir parça da makyaj fırçasına ihtiyaç var, bu da altı!" 

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Etiketler: çocuklar duymasın


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