Çocuklar Duymasın İZLE: Çocuklar Duymasın 52. bölüm canlı izle |(Kanal D, Puhu, YouTube İZLE!)

Çocuklar Duymasın canlı izle... Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Çocuklar Duymasın yeni sezona yeni gününde bomba gibi bir giriş yaptı. Çocuklar Duymasın 51. Bölümüne Haluk ve Rıza'nın tavla mücadelesi damga vurdu. Peki Çocuklar Duymasın 52. Bölümde neler olacak? Son zamalarda Haluk ve Meltem'in etrafında dolaşan ve onlar hakkında bilgi almaya çalışan kişi sonunda yakayı ele verir. Haluk, bu kişiyi yaka paça yakalar ve kim olduğunu öğrenmeye çalışır. Öte yandan Havuç'un uygulamasına saldırı yapılmıştır. Yapılan kötü yorumlar her şeyi alt üst etmiştir. Havuç bu durum karşısında nasıl bir önlem alacak? Çocuklar Duymasın 52. Yeni bölüm canlı izle... Çocuklar Duymasın 53. yeni bölüm fragmanı izle! İşte Çocuklar Duymasın hakkında tüm merak edilenler…

ÇOCUKLAR DUYMASIN 52. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çocuklar Duymasın 52. Bölüm Fragmanı yayında! Haluk, ailesini yakından takip eden gizemli kişiyi yakalar ve olanlar olur!

Son zamalarda Haluk ve Meltem'in etrafında dolaşan ve onlar hakkında bilgi almaya çalışan kişi sonunda yakayı ele verir. Haluk, bu kişiyi yaka paça yakalar ve kim olduğunu öğrenmeye çalışır. Herkes büyük bir merakla ve tedirginlikle bu işin altından kimin çıkacağını öğrenmek ister. Peki, gizemli adamın sırrı ortaya çıkacak mı? Öte yandan Havuç'un uygulamasına saldırı yapılmıştır. Yapılan kötü yorumlar her şeyi alt üst etmiştir. Havuç bu durum karşısında nasıl bir önlem alacaktır?

Çocuklar Duymasın yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de Kanal D'de!