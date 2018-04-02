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Çocuklar Duymasın'da şoke eden ölüm!

Kanal D'de ekrana gelen ve en uzun soluklu dizilerden olan Çocuklar Duymasın, yayınlanan son bölümüyle yine büyük ilgi gördü.

Çocuklar Duymasında şoke eden ölüm!
Çocuklar Duymasın'da şoke eden ölüm! - Foto Galeri

02 Nisan 2018 11:40

Ekrana geldiği her hafta reytinglerde üst sıralara yerleşmeyi başaran Çocuklar Duymasın dizisinin 35. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.

Çocuklar Duymasın dizisinin 35. bölüm fragmanında Gönül'ün ani ölümü herkesi şoke ediyor. Gönül rahatsızlanıp hastaneye kaldırılır. Ve acı haber gelir. Haluk'un şirketindeki çalışma arkadaşı acı haberi verir. Gönül'ün öldüğünü söyler. Eve taziyeye gelenler bu şok ölüm üzerine şaşkındırlar. Gönül, gerçekten öldü mü? Onu ölüme götüren hastalık ne? sorularının cevabını yeni bölümde izleyicilerle paylaşılacak.

 

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