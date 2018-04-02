Çocuklar Duymasın'da şoke eden ölüm!

Ekrana geldiği her hafta reytinglerde üst sıralara yerleşmeyi başaran Çocuklar Duymasın dizisinin 35. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.



Çocuklar Duymasın dizisinin 35. bölüm fragmanında Gönül'ün ani ölümü herkesi şoke ediyor. Gönül rahatsızlanıp hastaneye kaldırılır. Ve acı haber gelir. Haluk'un şirketindeki çalışma arkadaşı acı haberi verir. Gönül'ün öldüğünü söyler. Eve taziyeye gelenler bu şok ölüm üzerine şaşkındırlar. Gönül, gerçekten öldü mü? Onu ölüme götüren hastalık ne? sorularının cevabını yeni bölümde izleyicilerle paylaşılacak.