Oyun yapımcıları flash oyunların zaman aldığını belirtmesine rağmen her gün bir yenisini eklemeye devam ediyor. Çocuklara daha fazla hitap eden flash oyunlar yetişkinlerin ilgisini çekmeye başladı. Çocuklar bilgisayar başında sürekli olarak vakit geçirdiği için ebeveynler bu durumdan şikayetçi olduğunu her fırsatta belirtiyor. Bunun yanı sıra flash oyunlar ebeveynlerinde ilgisini çekiyor. Peki, flash oyunların ne özelliği olduğunu hiç merak ettiniz mi?

Çocuklarınızın gereksiz bilgisayar oyunlarında vakit geçirmesi yerine flash oyunlar üzerinden vakit geçirmesine izin verebilirsiniz. Flash oyunlar sayesinde çocuklarınızın gelişimine katkıda bulunabilirsiniz. Örneğin, çocuğunuzun oynacağı renk oyunları sayesinde erken yaşta onların renkleri bilmesine yardımcı olabilirsiniz. Bunların yanı sıra farklı kategorilerde oyunlar ile çocuğunuzun zeka gelişimine katkıda bulunacaksınız. Çocuğunuz ile birlikte sizde oyunları oynamaya çalışın. Çocuğunuzun bilmediği kıyafetleri, eşyaları, nesneleri vb. konularda bilgi aktarabilirsiniz.

Flash oyun dünyasında oldukça fazla kategori bulunmaktadır. Kategoriler arasında çocuğunuzun en sevebileceği ve gelişimine en fazla katkıda bulunacak kategorileri tercih etmelisiniz. Kategorileri tercih edeceğiniz zaman çocuğunuzun yaşı oldukça önemlidir. Örneğin, çocuğunuz renkleri bilmediği zaman onunla balon patlatma kategorisinde oyunlar oynayabilirsiniz. Balonları patlattığı esnada balonların rengini kolay ve ilgi çekici bir şekilde öğretebilirsiniz.

MEB Flash Oyun Dünyası!

Çocuklarınızın gelişimi için öncelikle MEB oyun kategorisi ile tanışmalısınız. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan projesi sayesinde çocuklarınızın gelişimi için farklı oyun türleri bulunmaktadır. Çocuklarınızın hem eğleneceği hemde bilgi öğrenebileceği flash oyunlar özellikle seçilmiştir. Çocuğunuzun bilgisayar başında oyun oynadığı esnada bu kadar çok fazla bilgi öğreneceği aklınıza bile gelmeyecektir.

2013-2014 eğitim öğretim yılından bu yana tercih edilen bu proje çocuklar açısından oldukça başarılıdır. Oyunlar üzerinden çocuklar eğlendiği esnada kavrama, yorumlama ve problem çözme gibi yetenekleri gelişim göstermektedir. meb oyunları kategorisinde bulunan oyunlar ise şu şekilde; Candy Crush, Akıllı Küre, Zıplayan Balon, Cami Boyama, Çatlak Yumurtalar, Mario, ATV motor, Süper Salyangoz, Yaza Elvada, Angry Birds Rio, Satranç, 10'a Tamamlama Oyunu, Çılgın ATV yarışı, Fare Labirenti, Balon Patlatma, Panter Kaleci, Ateş ve Su ve İstanbul'un Fethi gibi eğlendirici aynı zamanda öğretici oyunlar bulunuyor.

Arabalar ile yarışın tadını çıkartın!

Erkek çocuklar küçük yaştan beri hep babaları gibi olmak isterler. Bu sebeple babalarının kullandığı arabayı sürekli olarak kullanmak isterler. Çocuklarınızın hevesini kırmamak için flash oyunlar kategorisinden çocuğunuz ile birlikte araba oyunları oynayabilirsiniz. Araba oyunları eğitici olmamasına rağmen çocuğunuzun hevesini kırmamak ve onunla vakit geçirmek adına oldukça mükemmel bir seçimdir.

Çocuğunuza arabalar hakkında erken yaşta bilgi vermek için bu oyunları tercih edebilirsiniz. Örneğin, detaylı araba oyunları sayesinde çocuğunuza gaz, debriaj ve fren gibi durumları anlatabilirsiniz. en güzel araba oyunları ise flash oyun dünyasında sizleri bekliyor.

Zombi Oyun Çılgınlığı!

Çocuklarınız için eğitici ve ilgi çekici oyun türleri paylaştıktan sonra en sık oynanan oyun kategorisi hakkında bilgi sahibi olmalısınız. Televizyon ve sosyal medyayı çok sık kullanan çocuklar sürekli olarak zombiler ile ilgili araştırmalar yapıyor. Bunun üzerine oyunlar arasından en çok zombi ile ilgili oyunlar oynamayı çok seviyorlar.

Çocuklarınızın gelişimine herhangi bir katkısı bulunmamasına rağmen zombi oyunları çok sık oynanıyor. 10 yaşını dolduran çocuklarınız ile birlikte sizde zombi oyunu oynayabilirsiniz. Örneğin, bulmaca tarzı zombi oyunları sayesinde çocuklarınızın yorumlama yeteneğini geliştirebilirsiniz. Zombi oyun kategorisi arasında detaylı oyunları oynamak için çocuğunuzu yönlendirmelisiniz.

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