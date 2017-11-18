Diğer
Kategoriler

Çocuklara doğru beslenme

Prof. Dr. Cihadiye Elif Öztürk, hamburger, cips, çikolata, unlu, katkı maddeli ve şekerli yiyeceklerin bağırsakları etkileyerek, faydalı mikropların (mikrobiyotanın) kaybedilmesine, zararlı mikropların üremesine ve çocukların bağışıklık sistemlerinin zayıflamasına neden olduğunu anlattı.

Çocuklara doğru beslenme

18 Kasım 2017 03:30

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ve Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalları tarafından “Çocuklarda Sağlıklı Beslenme, Güçlü Bağışıklık” konulu bir konferans düzenlendi.
Düzce Üniversitesi Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Kültür Merkezi İstiklal Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte Prof. Dr. Cihadiye Elif Öztürk ile Prof. Dr. İlknur Arslanoğlu bağışıklık sistemini koruma ve sağlıklı beslenme konularında çocukları bilinçlendirdiler.

İlkokul 1-2-3’üncü sınıf öğrencileri ile diyabetli çocukların katıldığı programın ilk sunumunu gerçekleştiren Prof. Dr. Cihadiye Elif Öztürk, çocuklarda sağlıklı beslenmenin önemine değinerek, çocukların doğru beslenmesinin bağışıklık sistemlerini güçlendirdiğine dikkat çekti. Prof. Dr. Öztürk, hamburger, cips, çikolata, unlu, katkı maddeli ve şekerli yiyeceklerin bağırsakları etkileyerek, faydalı mikropların (mikrobiyotanın) kaybedilmesine, zararlı mikropların üremesine ve çocukların bağışıklık sistemlerinin zayıflamasına neden olduğunu anlattı. Mikrobiyotanın dengesinin bozulmasının, otoimmun hastalıklara, allerjiye, obeziteye, psikiyatrik hastalıklara, diyabete, kalp-damar hastalıklarına ve nörolojik hastalıklara yol açtığını da vurguladı.

“Sabah kahvaltısı bağışıklık sisteminin gelişimi için önemli“

Programın diğer konuşmacısı Prof. Dr. İlknur Arslanoğlu ise sabah kahvaltısını evde yapmanın çocukların bağışıklık sisteminin gelişimi için son derece önemli olduğunu ifade ederek protein değeri yüksek ürünlerin tüketilmesi tavsiyesinde bulundu. Okul kantinlerinde doymuş yağlarla yapılan yiyeceklerden uzak durulması gerektiğini dile getiren Prof. Dr. Arslanoğlu, poğaça, kraker gibi kızartılmış ürünlerin de çocukların sağlığına zarar verdiğini söyleyerek beslenme konusundaki doğru seçenekleri anlattı.
Gerçekleştirilen sunumların ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin Prof. Dr. Öztürk önderliğinde hazırladığı müzikal oyun sergilendi. Büyük beğeni alan gösteri, çocukların eğlenerek öğrenmelerine katkı sağladı.
Program sonunda çocuklara yönelik yapılan bu etkinliklerin devam edeceğini belirten Prof. Dr. Cihadiye Elif Öztürk, Düzce’deki bütün okullara ulaşarak çocuklara doğru beslenmeyi daha küçük yaşlarda aşılamak istediklerini ifade etti. 

Ali Yıldız

Etiketler: çocuk, doğru beslenme, sağlık

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 21°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç