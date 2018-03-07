Çocuklarda 5 günden uzun süren ateşe dikkat

Memorial Antalya Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uzm. Dr. Erkan Uçlar, çocuklarda grip hastalığı hakkında bilgi verdi. Gribin çocuklarda yetişkinlere benzer belirtiler gösterdiğini fakat daha hızlı seyrettiğini ifade eden Uçlar, "Özellikle bağışıklık sistemi yetişkinlere göre daha zayıf olan çocuklarda, grip hızlı bir şekilde zatürre ve bronşite kadar ilerleyebilir. Yüksek ateş, karın ağrıları ve özellikle kusma çocuklarda daha şiddetli olmaktadır. Kusma nedeniyle vücuttaki sıvı kaybı da fazla olduğu için hastanede tedavi edilmesi gerekebilmektedir" dedi.

"Hasta çocuk iyileşene kadar okula gönderilmemeli"

Grip tanısı konulan bir çocukta 5 gün süren yüksek ateş olabileceğini belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Uçlar, "Ateşli döneminde çocuğu okula göndermemek ve izole bir şekilde bakımını sağlamak gerekmektedir. Yaklaşık 5-7 gün boyunca çocuklar evde sağlıklı beslenmeli ve doktorunun verdiği ilaç tedavisi uygulanmalıdır. Bir hasta çocuğun tüm sınıfı olumsuz yönde etkileyeceği ve hasta edebileceği unutulmamalıdır" ifadelerini kaydetti.

"Ateşi kontrol edilmeli"

"Grip tanısı konulan bir çocuğun ateşinin 5 gün sürmesi ve düşmemesi normal kabul edilmektedir" diyen Uzm. Dr. Uçlar, "Ancak ateş 5 günden uzun sürüyorsa, çocukta genel durumu çok iyi değilse, solunum sıkıntısı, öksürük, nefes daralması, ciddi bir orta kulak ağrısı varsa o zaman tekrar hekime başvurulmalıdır. Gripten korunmak için, evde grip olan bir kişi varsa o kişi sağlıklı olanlardan uzak durmalı, ev sık sık havalandırılmalı, eller düzenli olarak yıkanmalı, başta havlu olmak üzere ortak eşya kullanımı kısıtlanmalı, sıvı alımı artırılmalı, koruyucu madde içermeyen besin grupları tüketilmeli" açıklamasında bulundu.

"Çocuğunuz hastalanmadan testlerini yaptırın"

Uzm. Dr. Uçlar, "Bir kez grip olan çocuk, mikrobu aldığı için bir daha kolay kolay hasta olmaz. Ancak yine de okulda sıra arkadaşının hasta olması çocuk için bir risktir. Bu tür durumlarda da özellikle sık hastalanan çocuklar için kapsamlı tetkiklerin yaptırılması ve bağışıklığının daha fazla güçlenmesi için doktor önerisiyle gerekli tedavinin başlatılması gereklidir. D vitamini eksikliğine bağlı olarak bağışıklık sistemi güçsüzse, doktor önerisiyle eksik olan kan düzeyine bakılarak yaşa uygun bir şekilde D vitamini takviyesi yapılmalıdır" dedi.