Çocukları geleceğe hazırlıyorlar

İzmir'de aranan nitelikteki anaokulu ihtiyacını karşılamak için yola çıktıklarını söyleyen Eymi Kids Anaokulu Kurucusu Merve Necimoğlu, okul öncesi eğitimin çocukların zihinsel ve bedensel gelişimlerinde çok önemli olduğunu söyledi. Necimoğlu, yeni eğitim öğretim döneminde 3, 4, 5 ve 6 yaş gruplarındaki öğrencileri, profesyonel ekiple ve akademik bir eğitim programıyla ilköğretime hazırlayacaklarını dile getirdi.

Temel amaçlarının öğrenmenin keyifli olduğunu öğretmek olduğunu kaydeden Necimoğlu, “Veli, öğrenci ve öğretmen arasında kuracağımız sürekli iletişim sistemiyle çocukların özel yeteneklerini ortaya çıkarmak istiyoruz. Onların, resim, müzik, drama, spor, el becerisi, yabancı dil gibi pekçok farklı branşta kendilerini ifade etmelerini sağlayacağız. En başarılı oldukları branşlarda ise gerekirse bireysel desteklerle yeteneklerini parlatacağız. Farklı branşlarda uzmanlaşmış çok yetkin bir eğitim kadrosuyla hizmet vereceğiz” diye konuştu.

Anaokulunun kurulduğu 3,5 dönüm arazi içinde hobi bahçeleri, çocuk parkı, havuz gibi sosyal donatılara da sahip olduğunu belirten Necimoğlu, okulun fiziksel altyapısının da İzmir'de çok fazla rastlanmayacak nitelikte olduğunun altını çizdi.

“Yabancı dil eğitimi önemli”

Yabancı dil eğitiminin günümüzün koşullarında olmazsa olmaz olduğuna da dikkat çeken Merve Necimoğlu, “Küçük yaşlarda edinilen yabancı dil bilgisi çok daha kalıcı oluyor. Uzman öğretmenlerimiz çocuklar için İngilizceyi oyunlar ve canlandırmalarla öğretiyor. Çocuk ders gördüğünün bile farkına olmadan ciddi bir İngilizce altyapısına kavuşuyor. İsteyenlere İngilizce'nin yanı sıra; Almanca, Fransızca, İspanyolca hatta Japonca bile öğretebiliyoruz. Ayrıca, davranışları doğru yönlendirmek ve çocukların kendini tanımaları, hayal gücü, özgüven, zihinsel kapasite, olayları değerlendirme, sosyalleşme, plan ve işbirliği yapabilme gibi yetilerini güçlendirmek için drama eğitimlerine de ağırlık vereceğiz” ifadesini kullandı.

Yaşa göre eğitim programı

Kurucu Merve Necimoğlu ile yıllara dayanan bir dostlukları olduğunu ifade eden Eğitim Danışmanı Gonca Aslan da özellikle hafta sonları farklı kurslara yönlendirilen çocukların artık kendilerini daha özgür hissedebilecekleri ve eğitim alabilecekleri bir imkana kavuştuğunu söyledi. Her yaş grubunun ihtiyacına özel eğitim programları hazırladıklarını vurgulayan Aslan, velilere yönelik bilgilendirme seminerleri düzenleyeceklerini de kaydetti.