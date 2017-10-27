Çocukları sürekli kucakta taşımak gelişimlerine engel!

Osmangazi Belediyesi’ne ait Soğanlı Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda Bursalı anne ve anne adayları ile Çocuk Gelişim Uzmanı Özge Selçuk Bozkurt, Beslenme Uzmanı Yeşim Özden Gün ve Yenidoğan Hemşire Esra Ertuğrul bir araya geldi. Şehir şehir gezilerek annelerin ve anne adaylarının ayağına götürülen proje için kendi alanında uzman kişilerden oluşan özel bir ekip kuruldu. Kendi de bir anne olan Tiyatro Sanatçısı Seren Fosforoğlu’nun sunuculuğunu yaptığı seminerde, uzmanlar 0-36 ay dönemindeki bebeklere ait pek çok konuya değindi. Annenin bebeğini büyütürken fizyolojik ve pedagojik gelişimle ilgili doğru bilgiye ulaşabilmesi adına geliştirilen ‘Anneler ile Geleceğe’ projesi 2017 sonuna kadar 9 ilde, 14 farklı lokasyonda 14 bin anne ve anne adayı ile buluşmayı hedefliyor.

Amaçlarının ulaşılamayan annelere dokunmak olduğunu belirten Çocuk Gelişim Uzmanı Özge Selçuk Bozkurt, “Yapmış olduğumuz etkinliklerde çok fazla anneye ve anne adayına dokunmayı hedefliyoruz. İmkanı olmayıp bir uzmana gidemeyen anneleri bu buluşmalarımıza davet ediyoruz. Annelere ilk yardım, banyo, hijyen, beslenme, emzirme gibi konular hakkında bilgiler veriyoruz. Çocukların ilk 6-36 aydaki gelişimlerinde beklenen davranışları anneler tarafından takip edilmeli. Bunun içinde fırsat vermemiz gerekiyor. Sürekli kucakta taşımak yerine onu yere bırakarak kendisini geliştirmesini sağlamalıyız” dedi.

“Bebek 1 yaş itibariyle dünyayı keşfetmeye başlar”

“Bebeğin ilk yılı bizim için çok önemli. Duyu gelişimini destekleyen oyunlar oynanmalı. Büyüdükçe bebek bazı reflekslerini kaybederken, öğrenmeye başlıyor. Hoşa giden davranışın tekrarını yaparak bebek öğrenmeyi gerçekleştiriyor. 12’inci ay tehlikeli bir dönem çünkü artık bebeğin yürüme evresi ve dünyayı keşfi başlıyor. Bu dönemde artık bırakın kucağınızdan, özgürce yuvarlansın, emeklesin… Ancak bu dönemde güvenlik önlemlerini almayı da ihmal etmeyin. Çünkü nesneleri amacına göre kullanmayacak sadece 1-2 dakika eline alıp bırakır. Dikkat becerisi, azalmış gibi görünecek ama bu gayet normal. 24 ayın sonunda ise, dikkatin gelişmeye başladığını gözleriz. Konuşmaya başlamasıyla birlikte anne ve babayı taklit eder. 2 yaşından itibaren ben dönemi başlar. Oyuncaklarını paylaşmak istemez. 4 yaşına kadar ise çocuklarda cinsiyet farkındalığını gözlemleyemeyiz” diye konuştu.

Bursalı anne ve anne adayları bebeğin doğumundan yürümesine, beslenmesinden yıkanmasına kadar kafasındaki birçok soruya cevap bulurken, yapılan çekilişle de sürpriz hediyelerin sahibi oldu. Anneler ile Geleceğe kurumsal sosyal sorumluluk projesi ile uzmanlar 1 Kasım’da İzmir’de olacak.

