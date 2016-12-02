3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında Türk Telekom ve EY- DER, az gören çocukların aldıkları eğitimle günlük hayata bağımsız olarak katılabilmesini ve erken müdahale sayesinde görme kapasitelerinin gelişmesini sağlayan Günışığı Projesi kapsamında bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte projeden bahseden Dernek Başkanı Gönül Gürsoy, "Bu proje Türk Telekom ile EY-DER'in birlikte hazırlayıp yürüttüğü, az gören çocuklara hitap eden bir proje. Projemizde işlevsel görme becerisi kazandırıyoruz çocuklarımıza. Görme engelli tanısı almış, görmesi engeli 1-10 arasında derecelendirilmiş çocuklarımızın akademik, sosyal, bağımsız ve günlük yaşamlarına dokunuyoruz ve okulda akranlarıyla, diğer çocuklarla birlikte gören yazıyla eğitimlerini sürdürüyorlar, baston kullanmadan günlük hayatta bağımsız yürüyebiliyorlar ve tüm hayatlarını bizler gibi sürdürebiliyorlar. Buradan ailelere seslenmek istiyorum, lütfen çocuklarınızda çok az ışık algısı bile olsa bunu değerlendirin, bizim projemize de dahil olabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Görme engelli çocuklar için birebir hazırlanan projeye de değinen Gürsoy, "Bu arada bir oyun projemiz de var. Bu oyunda bütün çocuklar yararlanabiliyorlar, aslında gören çocuk kullanıcısına hitap ediyor ama görme engelli çocuklarımız için birebir hazırlanan dünyada ilk proje. Çalışmamız Türkiye genelinde bütün çocuklara hitap ediyor, Türkiye'nin her yerinden gelip dahil olabilirler. Bir kısmını yüz yüze sürdürüyoruz, 7 aylık süreçten sonra uzaktan eğitime devam ediyoruz. Ailelere ve topluma da seslenmek istiyorum, bu çok duyarlılık isteyen bir konu. Engellilik konusu, bunu ancak toplumsal bilinçle ve bizim desteklerimizle çocuklar ve ailelerimiz ayakta kalabilir. Onlara umutlarını hiç yitirmemelerini ve çocuklarımızın çok değerli oldukları mesajını vermek istiyorum" şeklinde konuştu.

Eğitim alan çocuklardan İpek Damla Atay'ın annesi Dilek Atay, "Kızım için buraya geliyoruz, yüzde 91 görme engelli ama bu kurumda ışık algısını farkettik ve 1 buçuk yıldır geliyoruz. Bu kurumda aldığı çalışmalardan sonra günlük rutin hayatına büyük katkısı oldu, kendi normalde yapamayacağını düşündüğü şeyleri şuan da yapabiliyor. Ana renkleri fark edebiliyor, ışık algısının üstüne gidildiğinde artık harfleri tanımaya başladı normal alfabe olarak, ana renkleri veya üstüne gelen arabayı fark edebiliyor, lavaboya kendi gidebiliyor ve evin içinde rahat dolaşabiliyor. Tamamen buradaki çalışmalardan kaynaklanıyor. Grçekten çok güzel yerlere geldik, inşallah bu eğitimler devam ettiğinde de güzel yerlere gelebileceğimizi umuyoruz. İnanılmaz sosyallaleşti, dışarıya çıkmayı çok seviyor, buraya gelmeyi çok seviyor. Arkadaşlarıyla parka gitmeyi çok seviyor. Parkta nerede oynayacağını kendi seçiyor, biz tutup da götürmüyoruz. Okuldaki hayatı kolaylaştı. İlerleyen zamanlarda da daha çok gelişeceğine inanıyoruz. Biraz agresif oluyor aslında çocuklarımız. Burada aldığı eğitimden sonra yapabildiğini fark ediyor, severek geliyor ve inanılmaz mutlu oluyor, bende bir şeyleri başarabiliyorum diyor. İkiz kardeşi gibi kendi kıyafetini giyebiliyor ve hayatı inanılmaz derecede kolaylaştı. İhtiyacı olup da gelemeyen insanlara ulaşılmasını istiyoruz" dedi.

"Burada öğrendiğim şeyler benim okul hayatımı kolaylaştırdı"

Buraya başlayalı 5 yıl olduğunu belirten öğrencilerden Mehmet Kocaman, "Burada okuma yazmayı öğrendim, günışığı oyunlarını oynuyorum, o oyunları çok seviyorum. Oyunlarda harf bulmacası var, rakam bulmacası, renkleri bulma var. Sayıları, harfleri, resim çizmeyi, şekilleri burada öğrendim. En eğlendiğim şey okuma yapmak, mesela bazı hikayeleri okuyoruz ve resim çizmeyi de çok severim. Ben günlük hayatta eskiden koşarken bir yere çarpıyordum ama artık olmuyor. Bisiklete binemiyordum, yüzüp oynayamıyordum artık yapabiliyorum. Burada öğrendiğim şeyler benim okul hayatımı kolaylaştırdı" şeklinde konuştu.

Etkinlikte ışıkta şekil algılama, denge tahtasında yürüme, piyano çalma, tahtada rakam ve harf algılama, oyun hamuruyla şekiller yapma, boyama gibi çeşitli faaliyetler sergileyen çocuklar hem eğleniyor, hem öğreniyor. Sloganı 'Zerre kadar görebilirseniz, zerreleri görebilirsiniz' olan ve toplamda 34 ili kapsayan projeden geçtiğimiz yıl 100 çocuk mezun oldu.