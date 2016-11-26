Adıyaman Valilik Kavşağında kırmızı ışıkta duran araçların arkasına asılarak hayatlarını tehlikeye düşüren ve trafiği aksatan yaşı küçük çocuklar polisin kovalamacası sonucu yakalandı.

Yaşları 10-15 arasındaki 5-6 çocuk ışıklarda bekleyen araçların arkasına asılarak bir süre araçla birlikte ilerliyor. Sürücülerin tepkisine neden olan bu tehlikeli oyuna polis müdahale etti.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kaçan çocukları kovaladı. Polis tarafından yakalanan çocuklar polisten kurtulmak için yerlerde süründü. Ağlayan çocuklar polislerden bırakmasını istedi.

Yaşları küçük çocuklar ailelerine teslim edilmek üzere Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Polis, ayrıca ışıklarda bekleyen ve sürücülerden para dilenen Suriyeli çocukları da topladı.

Ahmet Arslantaş

