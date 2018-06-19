Çocukluk döneminde tüketilen süt ve süt ürünleri kanser riskini azaltıyor

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanı Yrd. Doç. Dr. İlke Beyitler, çocukluk çağında süt ve süt ürünleri tüketiminin büyüme ve gelişmeye katkı sağlayıp, hipertansiyon ve kanser riskini azaltarak, vücut ağırlığının kontrolünde de koruyucu rol oynadığını kaydetti.

“Süt tüketen çocuklar içmeyenlere göre daha başarılı”

Düzenli süt tüketen çocukların, süt içmeyen çocuklara kıyasla daha başarılı olduklarının tespit edildiğine dikkat çeken Beyitler, büyüme ve gelişmenin yanı sıra yapısında bulunan moleküller, enzimler, büyüme hormonları, büyüme faktörleri, antibakteriyel ajanlar gibi protein ve peptid yapılı öğeler ile yağ asitleri, vitamin ve minerallerden dolayı yaşam döngüsü içerisinde birçok önemli özelliğe sahip olan süt veya süt ürünlerinin, özellikle kalsiyum ve fosfor başta olmak üzere önemli mineraller, protein ve riboflavin gibi bazı B Grubu vitaminlerin kaynağı olduğunu belirtti.

Beyitler konuşmasını şöyle sürdürdü: “Süt proteinlerinin büyüme ve gelişmeye katkısı, doku farklılaşmasındaki etkinliğine ek olarak kalsiyum emilimi ve immün fonksiyonlar üzerindeki olumlu etkisi, hipertansiyon ve kanser riskini azalttığı, vücut ağırlığının kontrolünde etkin olduğu ve diş çürüklerine karşı koruyucu olduğu bilinmektedir. Düzenli süt tüketiminin, çocukların soyut düşünce, bellek, dikkat, problem çözme, konsantrasyon gibi zihinsel yetenekler açısından, süt içmeyen çocuklara kıyasla daha başarılı olmalarına yardımcı olduğu tespit edilmiştir.”

Çocuklara yatarken süt içirmeyin!

Süt tüketmeyen çocukların peynir, yoğurt gibi süt ürünlerini kullanmaları konusunda ebeveynlerin çocukları teşvik etmelerini söyleyen Beyitler: “ Sütün tadını sevmeyen çocuklar için şeker ya da kakao kullanmayın. Bunların yerine süte pekmez veya bal ekleyin. Ek olarak, günde yarım litre süt tüketimi önerilen bir yaşından sonraki çocukluk döneminde, daha fazla miktarda süt tüketimi halinde, demir eksikliğine bağlı kansızlık ve kabızlık görülebilir. Bu nedenle çocuklar günde 2 bardak süt tüketmelidir. Çocuklara uyurken veya yatar pozisyonda süt verilmemelidir. Çocuklar, süt içtikten 1-2 saat sonra uyutmalıdır. Böylece mide içeriğiyle birlikte mide asidinin yemek borusuna geri kaçışını önlemiş olunur. Bu yöntemle ebeveynler hem bebeklerde hem de çocuklarda tekrarlayan kusma, yemek borusunda yanık oluşumuna bağlı huzursuzluk, iştahsızlık, kilo alamama ve sütün akciğerlere aspirasyonuna bağlı oluşabilecek akciğer enfeksiyonları ve boğulmaları da önlemiş olurlar” dedi.