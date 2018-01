Coğrafi işaret alan 'yumurta tatlısı' rağbet görüyor

Çankırı'nın yöresel tatlarından olan "yumurta tatlısı" coğrafi işaretler kapsamında tescillendi. Çankırı'da bir restoranda vatandaşlara sunulan yöresel lezzet oldukça rağbet görüyor. Yumurta tatlısı hakkında işletme sahiplerinden Hasan Körhüseyin, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çankırımıza tescillenen yumurta tatlımızı işletmemizde yaptık halkımızla, müşterilerimizle buluşturduk bu tadı tatmaları için. Herkesin hoşuna gitti memnun kaldılar. Biz de bu tatlıyı menümüze ekledik. Bayağı rağbet görüyor. Bu şekilde devam edeceğiz" dedi.

Yumurta tatlısının yapımını anlatan aşçı Azime Kalecik, "17 yumurta, 8 yemek kaşığı un, 1,5 yemek kaşığı irmik kullanarak yapıyoruz. İlk önce yumurtalarımızın beyazını ve sarısını ayırdık daha sonra beyazının içerisine bir fiske tuz atarak köpürene kadar karıştırdık. Kabımızı ters çevirdiğimizde oynamayacak hale gelene kadar yaklaşık 10 dakika boyunca karıştırıyoruz. Sonra sarısını çırpıyoruz beyazını ilave ediyoruz. Daha sonra ununu irmiğini eleyerek ekliyoruz. Bunları çırptıktan sonra tepsimizi tereyağıyla yağlıyoruz. 250 derecede önceden ısınmış olan fırına tatlımızı sürüyoruz. Daha sonra kabarıp üzeri çatladıktan sonra ısıyı 200 dereceye indirerek pişiriyoruz. Piştikten sonra hemen fırından çıkartmıyoruz. En az yarım saat fırında bekliyoruz. Daha öncesinden hazırlamış olduğumuz şerbeti tatlımız soğuduğunda ve şerbetini de soğuk bir şekilde buluşturuyoruz" bilgilerini verdi.

Yumurta tatlısının tadına bakan müşterilerden Arif Hikmet Tosyalıoğlu, tatlının Çankırı’ya has olduğunu ifade ederek, "Çankırımıza has tatlı olan yumurta tatlımızın tescillendiğini öğrendik. Tescili de onama bizlere nasip oldu. Tatlımızın Çankırı’ya has olduğunu kendi çevremizde yakınlarımıza şehir dışındaki arkadaşlarımıza duyurmuş olmakla gurur duyuyoruz. Yumurta tatlımızın lezzetini bulunduğunuz ilde değil, asıl tatmanız gereken yer Çankırı’daki sofralardır" diye konuştu.

Hilmi Çelikel