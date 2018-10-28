Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, 3 puan parolası ile sahaya çıktıklarını ifade ederek, “Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde oynayan ve iyi futbolculara sahip bir takım. Bu hafta şampiyonlar liginde Schalke ile maç oynadılar. Ligde de bizle karşılaştılar. Biz maça baskılı başladık, öne geçtikten sonra da rakibi baskı altında tutup yorduk. Bazen o baskıyı da yedik ama bunun altından çıktık ve 2. golü bulduk. Ben futbolcularımı tebrik ediyorum, çok önemli bir galibiyet elde ettik” diye konuştu.

