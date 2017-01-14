Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Çöken binanın ayırdığı ikizlerin son anları kameraya yansıdı

Çöken binanın ayırdığı ikizlerin son anları kameraya yansıdı

Zeytinburnu'nda çöken binanın altında kalarak hayatını kaybeden 5 yaşındaki Mehmet Bilge Özdener ve yaralı kurtulan ikiz kardeşi Ahmet Kaan olaydan önce güvenlik kameralarına yansıdı.

Çöken binanın ayırdığı ikizlerin son anları kameraya yansıdı

14 Ocak 2017 17:34
Çöken binanın ayırdığı ikizlerin son anları kameraya yansıdı - Tıkla İzle

Zeytinburnu'nda dün 7 katlı bir bina çökmüş, biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetmişti. Olayda 5 yaşındaki ikizlerden Mehmet Bilge Özdener hayatını kaybederken, ikiz kardeşi Ahmet Kaan ve dedesi Yavuz Özdener ise yaralanmıştı. Çöken binanın ayırdığı ikizlerin olaydan önceki son görüntüleri de bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Dedeleri Yavuz Özdener'in kreşten alarak eve götürdüğü ikizlerin kaldırımda yürüdüğü görüntülere yansıyor. Dedeleri okul çantasını taşırken, ikizlerin ise yavaş adımlarla yürüdüğü kameralara yansıyor. Daha sonra ikizler dedeleriyle çöken binanın olduğu yöne doğru ilerliyor. Bu sırada binanın çökmesiyle ortalığı toz bulutu kaplarken, vatandaşların kaçıştığı görülüyor. Binanın çökmesinin ardından çevredeki bir esnaf ikizlerden yaralanan Ahmet Kaan'ı kucaklayarak işyerine getiriyor. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan çocuğa iş yerinde ilk müdahaleyi yapıyor. Yaralanan küçük çocuk daha sonra sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alınmak üzere hastaneye götürülüyor. Bu anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. 

Tugay Saday
 

Etiketler: çöken bina, görüntü


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 6°C

  • Ankara

    Ankara 3°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç