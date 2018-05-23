Kaza bugün sabah saatlerinde Türkbükü’nde yaşandı. Evinden çıkarak sahile inen 78 yaşındaki Muzaffer Aksoy’un iddiaya göre ayağından terliği çıktı. Terliğini giymek için hamle yapan Aksoy o esnada geri geri gelen Günay Akar yönetimindeki çöp kamyonunun altında kaldı. Kanlar içinde kalıp ağır şekilde yaralanan Muzaffer Aksoy, Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alarak hastaneye gelen ailenin ise büyük üzüntü yaşadığı görüldü.

Aksoy’un cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Eren Ayhan