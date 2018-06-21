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Çöpleri toplanmayan İstanbul'dan çöplerinden elektrik üretilen İstanbul'a

Yıllardır ihmal edilen dünya şehri İstanbul’u hak ettiği değere yeniden kavuşturmak için uzun bir maratona çıkılmış, aşılması gereken en büyük sorunlardan biri de çöp sorunuydu.

Çöpleri toplanmayan İstanbuldan çöplerinden elektrik üretilen İstanbula

21 Haziran 2018 18:49
Çöpleri toplanmayan İstanbul'dan çöplerinden elektrik üretilen İstanbul'a - Tıkla İzle

Takvimler 1994’ün 27 Mart’ını gösterdiğinde başlayan uzun maraton önce İstanbul’un sonra Türkiye’nin talihini değiştirdi. Ve İstanbul halkı bu böyle gitmez dedi ve kararını verdi. Mega şehir İstanbul’da 1994 yılından sonra vahşi çöp depolama alanlarının yerine modern çöp depolama alanları kuruldu. Sokaklardan çöpler günlük olarak toplanmaya başlandı. Çöp gazından elektrik enerjisi üretimi başta olmak üzere yapılan 18 atık yönetim tesisi ile İstanbul modern, temiz ve sağlıklı bir metropole dönüştü. 

 

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