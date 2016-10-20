Yunusemre ilçesinde yaşayan E.U. isimli vatandaş, bir anlık dalgınlık sonucu içerisinde 2 çocuk bileziği, 1 kolye, 2 çift küpe, 1 tek taş küpe, 1 çiçekli yüzük, 5 çeyrek altın, 1 kolye ucunun bulunduğu altın kutusunu çöpe attı. Bölgede çalışan Yunusemre Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Mevlüt Kartal, kutuyu bularak durumu üstlerine bildirdi. Çevrede yapılan araştırma sonucu takıları çöpe atan E.U.’ya ulaşılarak takılarının bulunduğu bildirildi. Yunusemre Belediyesi’ne gelen E.U., düzenlenen tutanakla eşyalarını teslim aldı.

Öte yandan Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi de ziynet eşyalarını bulan belediye personeli Mevlüt Kartal’a altın hediye etti. Belediye Temizlik İşleri personelini kutlayan Başkan Çerçi, "Yunusemre’nin çalışanları böyle olmalı. Hakkı, hakikati, dürüstlüğü kendimize rehber edinmeliyiz. Vatandaşımızın ve kamunun hakkını gözeteceğiz. Ben çalışanımı duyarlılığından dolayı kutluyor, herkese örnek olmasını diliyorum" diye konuştu.

Sadık Cangel