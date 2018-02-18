Çorbacıdaki silahlı kavga kamerada

Ataşehir’de dün gece bir çorbacıda çıkan,1’i ağır 3 kişinin yaralandığı silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kameralara yansıyan görüntülerde iki grup tartışıyor. Kısa sürede büyüyen tartışmada şahıslardan biri diğerine kafa atınca tartışmanın tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştüğü görülüyor. Çıkan arbedede grup içindeki şahıslardan bazıları silahlarını çıkartarak ateş açıyor. Silahların patlamasıyla grup bir anda dağılırken yaralanan bir kişinin sekerek olay yerinden uzaklaşmaya çalıştığı görülüyor.