Shiffa Home Marka Müdürü Sevil Gülsoy, vücutta bağışıklığın kuvvetlendirilmesinden, alerjiye karşı vücudun desteklenmesine kadar birçok etkisi bulunan çörekotu ile ilgili bilgi verdi. İyi bir çörekotunda asitlik miktarının düşük olmasını beklediklerini belirten Gülsoy, "Yaptığımız çalışmalarda piyasadan topladığımız birçok numunede asit oranının çok yüksek olduğunu gördük. Sağlığınızı desteklemek için kaliteli, soğuk pres çörekotu yağını tercih edin. Bunun için ya yağınızın peroksit miktarını ölçtürün ya da güvenilir, standartlara uygun üretim yapan firmaları tercih edin" dedi.

"Günde bir fincan tonik olarak içebilirsiniz"

Çörekotunun farklı türleri olmakla birlikte düğün çiçeğigiller familyasından yıllık, otsu bir bitki olduğunu belirten Gülsoy, "Çok eskiden beri süt arttırıcı, bağışıklık sistemini güçlendirici, baharat gibi birçok alanda kullanılan çörekotu, içerdiği 100’den fazla bileşik ile tam anlamıyla insan sağlığı için muazzam bir bitkidir. Bir çay kaşığı ezilmiş tohumu kaynamış bir fincan sıcak su içerisine konuşmasıyla hazırlanan çayı günde 1 fincan tonik olarak içebilirsiniz. Günümüzde gıda takviyesi, yağ, tohum, çay gibi birçok şekilde tüketmek mümkün. Özellikle yağ ve ekstre üzerine yapılan klinik çalışmalar bir çok hastalığa karşı destekleyici olduğunu göstermektedir" ifadelerini kullandı.

Çörekotu yağı alırken dikkat etmeniz gerekenler

Sevil Gülsoy, çörekotu alırken nelere dikkat etmek gerektiğini şöyle açıkladı: "Çörekotu tohumunun tadı hafiftir. Tadının acı olması bu yağın çok kaliteli olduğu anlamına gelmez. Yağın verimliliği artması için sıkım sırasında ısıl işlem uygulanır. Bu rengin koyulaşmasına, tadın acılaşmasına sebep olur. Bunu analizlerde peroksit miktarına bakılarak da anlamak mümkündür. Oysa soğuk pres yöntemi ile elde edilen çörekotu yağında acılık ve boğazı yakma oranı hafiftir. Oksijenle temas etmiş, depolama koşulları uygun olmayan çörekotu yağlarında asitlik miktarı ve peroksit miktarı artar. Bu da acı tatta ve yağın renginde artmalara sebep olur. Ayrıca kızartmada kullanılan yağlarda da peroksit miktarı artar. Bu yağlarda istenmeyen bir durumdur. Vücutta zararlı etkileri olan serbest radikallerin artmasına sebep olur. Yağın rengi orijinalinde soğuk sıkımda açıktır. Karakteristik çörekotu kokusu Soğuk preslenmiş ve naturel yağlarda max 15 meq(Miliekivalan) O2\kilogram olması gerekir. Yağlarda peroksit miktarı oksidasyon derecesi hakkında bilgi verir. Lipid oksidasyonunun (bozulma) ilk aşamasıdır, istenmeyen tat ve koku oluşumu, yağda çözünen bazı vitaminlerin kaybına sebebiyet verir" diye konuştu.

