Edinilen bilgiye göre, zehir tacirlerini takibe alan Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM ) Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi’nde iki ayrı eve operasyon düzenledi. Operasyonda satışa hazır halde yaklaşık 400 gram kokain maddesi ve yaklaşık 300 gram eroin maddesi ele geçirdi. Ekiplerin ele geçirdiği, uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 300 bin TL olduğu ifade edildi. Uyuşturucu maddelere el koyan polis ekipleri olayla ilgili N.Ö ve F.Y. adlı şüphelileri gözaltına aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



Serdar Şahin

TEKİRDAĞ