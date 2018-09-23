Çorum Belediyespor'da şok karar

Çorum Belediyespor'da Başkan Fatih Özcan tarafından genel kaptan ve teknik heyet görevden alındı, bazı kulüp çalışanlarının işine son verildi, takım kaptanı da kadro dışı bırakıldı. Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teknik Direktör Fahrettin Sayhan ve ekibinin sözleşmesi tek taraflı fesih edilmiş, Genel Kaptan Mehmet Akif Tatlı'nın görevine son verilmiştir. Futbol Şubesi doğrudan başkana bağlanmıştır. Takım kaptanımız Oğuzhan Yalçın, süresiz kadro dışı bırakılmış, kulüp çalışanlarımızdan masör Erdi Garip ile basın birimi çalışanı Ahmet Kaya'nın kulüple ilişiği kesilmiştir. Konuyla ilgili olarak detaylı açıklama hafta içi yapılacak olan basın toplantısında tüm detaylarıyla kamuoyuna açıklanacaktır."

Muhammed Muttalip Yalçın