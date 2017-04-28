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Çorum’da keneden ölüm

Çorum'da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle hastaneye kaldırılan iki çocuk annesi kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Çorumda keneden ölüm

28 Nisan 2017 14:10

Çorum'da 2017 yılında hastalık taşıyan kenelerin bulaştırdığı KKKA hastalığı nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Dodurga'ya bağlı Dikenli köyünde yaşayan 2 çocuk annesi Meryem Koçak (48), 22 Nisan'da rahatsızlanması üzerine eşi tarafından Dodurga Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Koçak'a KKKA teşhisi konuldu. Koçak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Morga kaldırılan kadının cenazesini almak isteyen eşi ve yakınları, bir süre Halk Sağlığı Müdürlüğü ekiplerini bekledi. Ekiplerin geç gelmesi üzerine Koçak'ın yakınları duruma tepki gösterdi. Cenaze, bulaşıcı hastalık riskine karşı koruyucu kıyafetler giyen ekipler tarafından morgdan alınıp araca konularak, toprağa verilmek üzere Dikenli köyüne götürüldü.
Eşini kaybeden İsmail Koçak, "Geçtiğimiz hafta cumartesi günü eşim rahatsızlanınca Dodurga'daki hastaneye götürdük. Sonra 'pazartesi tekrar getirin' dediler. Pazartesi gittiğimizde de hemen Çorum'a sevk ettiler. Bugün de hayatını kaybetti. Eşimin vücudunda keneye rastlamadık, ısırdığını da bilmiyoruz. Daha önce bizim köyümüzden bu şekilde 3-4 vaka olmuştu" dedi.

M. Muttalip Yalçın 

 

Etiketler: çorum, keneden ölüm


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