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Çorum'da otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Çorumda otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı

23 Temmuz 2017 16:19

Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Boğazkale karayolunun 15. kilometresinde meydan geldi. Sungurlu'dan Boğazkale istikametine seyir halinde olan Ali Osman Yıldız yönetimindeki 06 TPB 92 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Meydana gelen kazada sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Şaziye Yıldız yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor. 

Serkan Şansever

Etiketler: çorum, kaza


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