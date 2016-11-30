Edinilen bilgiye göre, tüpgaz servisi yapan Talha Erdoğan yönetimindeki 19 HS 541 plakalı motosiklet, Orgeneral Ahmet Çörekçi Caddesinde seyir halindeyken karşı yönden gelen ve Zerat Zeytinli Caddesine dönmeye çalışan Mücahit Mehmet Şahin (25) yönetimindeki 19 HE 737 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada kullanılamaz hale gelen motosikletin sürücüsü Talha Erdoğan yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla Osmancık Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

İsmail Kabakdere