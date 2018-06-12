Çukur sezon finali izle 33.bölüm| İşte Çukur son bölümü nefesleri kesti

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Çukur'un dün yayınlanan 33. bölümünde katliam gibi bir sezon finali ekrana geldi.

- Medet karakterini canlandıran Mustafa Kırantepe, silahlı saldırıya uğrayan Vartolu (Erkan Kolçak Köstendil) ile Saadet'i (Boncuk Yılmaz) kurtarmak isterken hayatını kaybetti.

- Avukat Nazım ( Ahmet Tansu Taşanlar) zehirlediği kardeşi Emrah'ın (Alperen Duymaz) ihaneti ile vurularak öldürüldü. Böylece iki kardeş de Çukur'a veda etmiş oldu.

- Koçavalı Ailesi, Celasun (Kubilay Aka) ile Akşın'ın (İlayda Alişan) düğününde silahlı saldırıya uğradı. Düğüne sonradan gelen Yamaç Koçovalı (Aras Bulut İynemli) ile Aliço (Rıza Kocaoğlu), Sultan Koçovalı (Perihan Savaş), Ayşe (İrem Altuğ), Nedret (Zeynep Kumral), Muhittin (Nebil Sayın), Metin (Cem Uslu), Kemal (Kemal Yıldıran), Meke Aytaç Uşun) ve Karaca'nın (Ece Yaşar) kanlar içindeki bedenleriyle karşılaştı. Aileden kurtulan olup olmadığı netlik kazanmasa da önünümüzdeki sezon dizide olmayacaklar gibi görünüyor.

Aynı anda eve yakın bir yerde silahlı saldırıya uğrayan İdris Koçovalı (Ercan Kesal ) Paşa (Çetin Sarıkartal) ve Emmi'nin (Kadir Çermik) ise kurtulup kurtulmayacakları sorusunun cevabı 2. sezona kaldı.

- Selim Koçovalı (Öner Erkan ) bileklerini keserek intihar etti ve hayatını kaybetti.

33. bölümde Çukur'a veda etmediği kesinleşen 4 isim oldu. Yamaç Koçovalı (Aras Bulut İynemli),

Vartolu (Erkan Kolçak Köstendil), Aliço (Rıza Kocaoğlu) ve Sena Koçovalı'nın (Dilan Çiçek Deniz) 2. sezonda olacağı kesinleşti.