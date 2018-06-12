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Çukur sezon finali izle 33.bölüm| İşte Çukur son bölümü nefesleri kesti

Çukur sezon bölümü yayınlandı. Ekranların fenomen dizisi Çukur 33. bölümü ile sezon finali yaptı. İşte çukur yeni son bölüm ve Çukur 33. sezon finaline dair detaylar...

Çukur sezon finali izle 33.bölüm| İşte Çukur son bölümü nefesleri kesti

12 Haziran 2018 11:56

Çukur sezon finali ve son bölüm izle gibi aradıklarıza bu haberimiz aracılığı ile ulaşabilirsiniz... Çukur son yeni bölümü ile dün akşam buluştu. Peki Çukur sezon finalinde hangi gelişmeler yaşandı? Çukur 33. sezon finali özeti... Show Tv ekranlarında yayınlandığı akşamları izlenme rekorları kıran Çukur dizisi 33. son bölümü ile dün akşam sezon finali yaptı. Çukur sezon finali 33. son bölüm izle, Çukur son bölüm izlemek isteyenler 'Çukur Sezon finali izle' linkine tıklayabilir... İşte Çukur 33. sezon finali özeti, Çukur son bölüm...

Çukur sezon finali izle

Çukur son bölüm özeti

Çukur son bölümü ile izlecisinin karşısına çıktı. Son bölüm, 33. sezon finali yine nefesleri kesti. İzleyicinin soluksuz izlediği Çukur son bölümde yaşananları sizler için derledik. İşte Çukur Youtube izle, Çukur Puhu tv izle ve Çukur 33. son yeni bölüm özeti...

ÇUKUR FİNALİ NEFESLERİ KESTİ!

Çukur'un dün yayınlanan 33. bölümünde katliam gibi bir sezon finali ekrana geldi.

- Medet karakterini canlandıran Mustafa Kırantepe, silahlı saldırıya uğrayan Vartolu (Erkan Kolçak Köstendil) ile Saadet'i (Boncuk Yılmaz) kurtarmak isterken hayatını kaybetti.

- Avukat Nazım ( Ahmet Tansu Taşanlar) zehirlediği kardeşi Emrah'ın (Alperen Duymaz) ihaneti ile vurularak öldürüldü. Böylece iki kardeş de Çukur'a veda etmiş oldu.

- Koçavalı Ailesi, Celasun (Kubilay Aka) ile Akşın'ın (İlayda Alişan) düğününde silahlı saldırıya uğradı. Düğüne sonradan gelen Yamaç Koçovalı (Aras Bulut İynemli) ile Aliço (Rıza Kocaoğlu), Sultan Koçovalı (Perihan Savaş), Ayşe (İrem Altuğ), Nedret (Zeynep Kumral), Muhittin (Nebil Sayın), Metin (Cem Uslu), Kemal (Kemal Yıldıran), Meke Aytaç Uşun) ve Karaca'nın (Ece Yaşar) kanlar içindeki bedenleriyle karşılaştı. Aileden kurtulan olup olmadığı netlik kazanmasa da önünümüzdeki sezon dizide olmayacaklar gibi görünüyor.

Aynı anda eve yakın bir yerde silahlı saldırıya uğrayan İdris Koçovalı (Ercan Kesal ) Paşa (Çetin Sarıkartal) ve Emmi'nin (Kadir Çermik) ise kurtulup kurtulmayacakları sorusunun cevabı 2. sezona kaldı.

- Selim Koçovalı (Öner Erkan ) bileklerini keserek intihar etti ve hayatını kaybetti.

33. bölümde Çukur'a veda etmediği kesinleşen 4 isim oldu. Yamaç Koçovalı (Aras Bulut İynemli),

Vartolu (Erkan Kolçak Köstendil), Aliço (Rıza Kocaoğlu) ve Sena Koçovalı'nın (Dilan Çiçek Deniz) 2. sezonda olacağı kesinleşti.  

 

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