Çukurova’da buğday bereketi

Türkiye’nin önemli hububat üretim merkezlerinden Adana’da buğday hasadı devam ediyor.

Ülkedeki buğday ihtiyacının yüzde 7’sini karşılayan Adana’da, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Muhammet Ali Tekin, buğday hasadı yapılan bir tarlayı ziyaret etti.

Tekin, buğday rekoltesinin genel olarak iyi olduğunu belirterek, “Yağmur ve dolu geçişlerinin olduğu yerlerde biraz düşüş oldu ama geçmiş yıllara göre daha iyi durumdayız. Ovalarımızda buğdayda dekar başına 700-900 kiloya ulaşan buğday tarlalarımız var. Ama dolu yemiş, rüzgardan etkilenen yerlerde de 500-600 civarında. Kıraçlar bu sene ovaya göre çok iyi. Kıraçlarda 250 ile 500 kilo arası buğday alırken bu yıl hemen hemen üst sınıra dayanmış noktada 500 kilo buğday alabiliyoruz. Adana’da ekilen buğday alanı yaklaşık 1 milyon 850 bin dekarlık bir arazi ortalama 900 bin ton buğday elde edeceğimizi düşürüyoruz. Türkiye’nin çeşitli yerlerinde sıkıntılar olsa da Adana olarak genel durumumuz iyi” dedi.

Muhammet Ali Tekin, buğday ekim alanının geçtiğimiz yıllara göre arttığını belirterek, “Buğday ekim alanı geçen yıl 1 milyon 600 dekar civarındaydı. Geçtiğimiz yıl rekoltemiz de çok iyiydi. Bir ovada 800 kilo ve üzerinde buğday alındı. Buğdayın fiyatı da geçtiğimiz yıl iyiydi. Bu yıl da geçen yılı aratmayacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

Buğday hasadının Çukurova’da Haziran ayının ortasına kadar sürmesi bekleniyor.

Elif Ayşenur Bay - Nuri Pir