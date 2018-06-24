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Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek oyunu Beşiktaş’ta kullandı

Vatan Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, oyunu Beşiktaş’ta kullandı. Okul çıkışında CHP’li bir seçmenin ‘Neden ittifak yapmadınız?’ sorusu üzerine Perinçek, "Atatürk’ün partisi PKK’yla beraber olamaz" dedi.

Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek oyunu Beşiktaşta kullandı

24 Haziran 2018 15:31

Beşiktaş Şair Nedim Ortaokulunda oyunu kullanan Doğu Perinçek’e eşi Şule Perinçek eşlik etti. Oy kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Doğu Perinçek, Türkiye’nin tekrar Atatürk rotasına gireceğini belirterek, "Yarın Dünya Güneş'in etrafında dönmeye devam edecek. Türkiye’nin önünde birkaç yıl içerisinde çok büyük çözümler var. Türkiye, Atatürk rotasına tekrar dönecek. Bu güvenle sizlere sevgi ve saygılarımı sunuyorum’’ ifadelerini kullandı.

"Atatürk’ün partisi PKK’yla beraber olamaz" 

CHP'li bir seçmenin ‘Neden ittifak yapmadınız?’ sorusu üzerine Vatan Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, "Siz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Atatürk’ün partisi PKK’yla beraber olamaz. Şuanda berabersiniz. Bütün dünya görüyor. Cumhurbaşkanı yardımcısı yapacaksınız PKK’lıyı. Eğer bana imza verdiysen adaylığım için, o imzayı sana iade ediyorum. Sen o imzayla beni yönetemezsin’’ şeklinde konuştu.  

Oğuzcan Yazar
 

 

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