Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin New York kentinde 71. BM Genel Kurulu genel görüşmelerine katıldı. Genel Kurula da hitap eden Erdoğan, Suriye ve Irak’ta terörün kıskacından, ölümden kaçan mültecilerin Avrupa ülkelerinde aşağılayıcı muamelelere maruz kaldığını söyledi.

Erdoğan, yaşanan kriz ve sorunların aslında kolayca çözülebilecek mahiyette olduğunu, bunun insanlığın ayıbı olduğunu ifade etti.

FETÖ UYARISI YAPTI

Genel Kurula Fetullahçı terör örgütünün 15 Temmuz’daki darbe girişimini anlatan Erdoğan, “Bu darbe girişimi milletimizin demokrasisine, geleceğine ve anayasal düzenine kahramanca sahip çıkmasıyla bertaraf edildi. Milletimle iftihar ediyorum. 29 gün gece sabahlara kadar demokrasi nöbetleri tuttukları için iftihar ediyorum. Hain darbe girişimini bedenini tankların önüne siper ederek önleyen milletimle iftihar ediyorum. Karşınızda bulunuyorsam milletimizin cesur ve asil duruşu sayesindedir" diye konuştu.

Fetullahçı terör örgütü için “Yeni nesil terör örgütü” nitelemesini yapan Erdoğan, bu örgütün sadece Türkiye için değil, faaliyet gösterdiği 170 ülke için de tehdit olduğunu ifade ederek, “Bu örgüt tüm dünyayı boyunduruğu altına almak gibi derin zihni bir sapkınlık içerisindedir. BM Genel Kurulu'nda temsil edilen ülkeler FETÖ'nün tehdidi altındadır. FETÖ ile bu aşamada mücadele etmezseniz yarın çok geç olabilir” dedi.

“NİYE TÜRKİYE'YE GELDİNİZ DEMİYORUZ”

Suriye'de 12 milyon insanın yurdundan olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin 2 milyon 700 bin mülteciyi misafir ettiğini vurgulayarak, “Niye Türkiye'ye geldiniz demiyoruz. Kapılarımızı kapatmadık, zira bombalardan kaçan uçakların attığı bombalardan kaçan bu insanlara karşı bizler insani ve vicdani görevimizi yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Dünya, Batı almayabilir, ama biz alacağız. Çünkü insanız” ifadelerini kullandı. Suriye halkının zalim, katil ve terörist bir yönetimin ve terör örgütlerinin acımasız eylemleri karşısında tükendiğini belirten Erdoğan, uluslararası toplumun Suriye meselesinde sınıfta kaldığını söyledi.

Türkiye’nin misafir ettiği mülteciler için yaptığı harcamanın toplamda 25 milyar dolara ulaştığını anlatan Cumhurbaşkanı, Avrupa Birliğinin ve Birleşmiş Milletlerin bu konuda verdiği destek sözlerini yerine getirmediğini anlattı ve bu kurumları eleştirdi.

Suriye’nin toprak bütünlüğüne en fazla önem veren ülkenin Türkiye olduğunu belirten Erdoğan, “Suriye'nin topraklarında gözümüz yoktur” dedi. Ilımlı muhaliflerle birlikte terör örgütü DEAŞ’a müdahale ettiklerini ifade eden Erdoğan, bölgenin barış koridoru haline geldiğini, Cerablus halkının huzur içinde evlerine dönmeye başladığını kaydetti. Türkiye’nin Suriye ile 911 kilometre sınırı olduğunu anlatan Erdoğan, güvenli bölge oluşturma çağrısını yineleyerek, “Güvenli alan haline getirdiğimiz yerlerin uçuşa yasak bölge ilan edilmesi için birlikte çalışmalıyız” diye konuştu.

Suriye’deki rejimin BM konvoyuna dahi saldırdığını acil insani yardımların Halep halkına ulaşmasına izin vermediğini kaydeden Erdoğan, “Rejimin insanları açlığa mahkum ederek 'ya teslim ol, ya öl' politikasına daha ne kadar müsamaha gösterilecek?” diye sordu. Irak'taki etnik ve mezhebi çeşitliliği koruyacak bir siyasi durum oluşturulamayacağının anlaşıldığını söyleyen Erdoğan, bölgede 1 milyondan fazla insanın sığınmacı durumuna düşeceği bir insani krizin çıkabileceği uyarısında bulundu.

FİLİSTİN-İSRAİL SORUNU

İsrail’in Harem-i Şerifin kutsiyetine saygı göstermesi ve ihlallerine bir an önce son vermesi gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı, Türkiye-İsrail ilişkilerinin normalleşmesiyle Filistinlilere yardımların ulaşmaya başladığını, Gazze'de yaşanan sıkıntıların giderilmesi için çabaladıklarını anlattı.

"DÜNYA 5’TEN BÜYÜKTÜR SÖZÜ” ALKIŞ ALDI

Bir kez daha “Dünya 5’ten büyüktür” diye haykıran Erdoğan, bu sözleriyle Genel Kuruldan alkış aldı. Cumhurbaşkanı, BM'nin reforme edilmesi gerektiğini ifade ederek, “BM Güvenlik Konseyi reforme edilmedikçe çabaların hedefine ulaşamayacağı açıktır. Dünya beşten büyüktür. Dünyayı 5 ülkenin iki dudağı arasına mahkum edemezsiniz” dedi. Tüm dünyanın temsil edilmediği güvenlik konseyinin adalet getiremeyeceğini vurgulayan Erdoğan, “20 ülke mi BM Güvenlik Konseyi'nde olacak, bunlar daimi olsun. Hepsi de dünyayı temsil etmek üzere tüm dünya ülkeleri burada yerini alsın. Adalet ancak böyle tesis edilir" teklifinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sözlerini, “71. Genel Kurul'un yaşanan acıları dindirmek ve dünyamızı değiştirmek için bir başlangıç olmasını diliyorum. BM üyesi tüm ülke ve halkları, ülkemin en kalbi duyguları ile selamlıyorum, kalın sağlıcakla” diyerek bitirdi.