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Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz kahramanı ailenin mutlu gününe ortak oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz şehidi Mehmet Şefik Şefkatlioğlu ile gazi Vahide Şefkatlioğlu’nun oğlu Ömer Şefkatlioğlu’nun düğününe katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz kahramanı ailenin mutlu gününe ortak oldu

29 Temmuz 2017 20:55
Erdoğan 15 Temmuz kahramanı ailenin mutlu gününe ortak oldu - Tıkla İzle

15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan Mehmet Şefik Şefkatlioğlu ile gazi olan Vahide Şefkatlioğlu’nun en büyük çocuğu Ömer Şefkatlioğlu, hayatını Merve Cennetkuşu ile birleştirdi. Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, nişan kurdelesini kestiği genç çifte hayatlarının en mutlu gününde bir sürpriz daha yaparak makam aracını "gelin arabası" olarak tahsis etti.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN DÜĞÜNE KATILDI

Florya’da düzenlenen düğüne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Düğüne Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya ve çok sayıda davetli katıldı.

Alper Korkmaz 

Etiketler: Mehmet Şefik Şefkatlioğlu, recep tayyip erdoğan


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